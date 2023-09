Überlingen

Jugendliche verletzt zwei Polizisten

Überlingen / Lesedauer: 1 min

Eine Jugendliche ist an der Überlinger Uferpromenade am Sonntagabend offenbar in einen psychischen Ausnahmezustand geraten. Sie ließ sich laut Polizei nicht beruhigen und musste fixiert werden.

Veröffentlicht: 11.09.2023, 16:05 Von: sz