Überlingen

Hotelgaststätte überfallen

Überlingen / Lesedauer: 1 min

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Donnerstag eine Hotelgaststätte in der Obere–St. -Leonhard–Straße in Überlingen überfallen.

Veröffentlicht: 04.09.2023, 11:52 Von: sz