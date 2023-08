Häfler Volleyballer sorgen für hohen Andrang

Traditionell hat der VfB Friedrichshafen wieder mit zwei seiner Volleyballer bei den Beach Days in Überlingen mitgemacht. Beim Showmatch am vergangenen Freitagabend spielte Profi Simon Kohn gemeinsam mit Silvio Hellrigl, der aktuell zwar vereinslos ist, aber bis zum Sommer noch Kapitän der Volley Youngstars war. Das Häfler Duo duellierte sich mit zwei Akteuren des TSV Mimmenhausen: Vom Zweitligisten gaben sich Johann Reusch und Philipp Hornung die Ehre.

„Es war richtig voll und es war schön, sich das anzuschauen“, skizziert Matthias Liebhardt, Pressesprecher und Teammanager des VfB Friedrichshafen, auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Diesmal hatte der Veranstalter auch Glück mit dem Wetter. „Der Himmel war immer schwer, aber irgendwie blieb Überlingen verschont“, sagt Liebhardt. Im Vorjahr war das noch anders. Da reisten Tim Peter und der inzwischen schon wieder zu Czarni Radom abgewanderte Mateusz Biernat an, nach nur wenigen Minuten musste ihr Auftritt aber aufgrund des strömenden Regens abgebrochen werden.

VfB Friedrichshafen bringt alte Trikots mit

Kohn und Hellrigl bereiteten den Menschen viel Spaß. „Ich glaube, die Zwei haben sich gut verkauft“, so Liebhardt. Dazu gab sich der VfB nahbar, verteilte mehrere Trikots der Vorsaison an die Menschen und die besten Spieler der Stadtmeisterschaft gewannen Tickets für Friedrichshafener Heimspiele. „Das ist eine schöne Veranstaltung“, betont Liebhardt. Der VfB ist gerne bei den Beach Days dabei, „du musst die Spieler nicht zwingen“, meint der Pressesprecher und Teammanager. Schwierig sei aber „der Zeitpunkt“, schließlich weilen die VfB–Spieler zu dieser Zeit meist bei ihren Nationalteams und im Urlaub — diesmal fand der VfB die Lösung mit Hellrigl.

Sicherlich hätte es Kohn aber bevorzugt, mit der deutschen U23–Nationalmannschaft an der Universiade in China teilzunehmen. Jedoch verpasste der 19–jährige Außenangreifer den Kaderplatz knapp, die Nase vorne hatte unter anderem sein Vereinskollege Tim Peter. In der Vorrunde ließ Deutschland unter anderem mit einem 3:2–Sieg gegen Italien aufhorchen und sicherte sich mit einem 3:0–Erfolg im Platzierungsspiel gegen die Ukraine den sechsten Platz.