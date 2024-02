Die Überlinger Feuerwehr hat in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Großbrand in einem Hochhaus im Überlinger Tulpenweg 1 gelöscht.

Das Feuer war in einer Wohnung im dritten Obergeschoss ausgebrochen. 45 Personen mussten aus dem Haus geholt und vom DRK betreut werden.

Bewohner schlagen Alarm

Die Freiwillige Feuerwehr Überlingen wurde laut einer Mitteilung am Montagmorgen kurz nach 3 Uhr zu einem Wohnungsbrand in den Tulpenweg alarmiert. Rauchmelder waren losgegangen, Bewohner des Mehrfamilienwohnhauses informierten per Notruf die Leitstelle, es gab starke Rauch- und Geruchsentwicklung im Gebäude.

Im Überlinger Tulpenweg brennt eine Wohnung: Die Feuerwehr verhindert Sonntagnacht Schlimmeres. (Foto: FWÜB )

Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand laut Feuerwehr eine Wohnung im dritten Obergeschoss bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte unter der Leitung von Kommandant Ludwig Ehing mussten sicherzustellen, dass alle Bewohner aus dem großen Wohnhaus mit einer Vielzahl an Wohnungen ins Freie gelangen konnten.

Mehrere Atemschutztrupps bekämpften und löschten derweil das Feuer in der Brandwohnung. Sie gelangten über das Treppenhaus und eine Drehleiter zur brennenden Wohnung, in der sich laut Feuerwehr kein Bewohner aufhielt.

Die Feuerwehr Überlingen war mit zehn Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls im Einsatz war das Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen und der bei der Feuerwehr Markdorf stationierte Gerätewagen Atemschutz. Die Einsatzarbeiten wurden von Kreisbrandmeister Alexander Amann beaufsichtigt.

35 medizinische Einsatzkräfte

Der Sanitäts- und Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes war laut Mitteilung mit 35 medizinischen Einsatzkräften aus Überlingen und Uhldingen-Mühlhofen und 14 Fahrzeugen im Einsatz. Durch das DRK wurden 45 Bewohner in zwei beheizten Zelten betreut, einschließlich Versorgung mit Getränken und Brezeln.

Drei Personen erlitten demnach eine leichte Rauchgasinhalation und konnten noch vor Ort ambulant behandelt werden, so dass eine Versorgung in einer Klinik nicht erforderlich wurde.

Polizei ermittelt

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Brandgeschehen auf die Brandwohnung begrenzt werden. Während die Brandwohnung bis auf Weiteres unbewohnbar ist, konnten die restlichen Bewohner des Gebäudes nach Abschluss der Einsatzarbeiten gegen 6 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 80.000 bis 100.000 Euro.

Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. „Es gibt aktuell keine Hinweise auf vorsätzliche Brandlegung“, sagt ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Fahrlässige Brandstiftung oder einen technischen Defekt könne man nicht ausschließen. Man stehe in Kontakt mit der Versicherung, ob ein Brandgutachter eingeschaltet werden muss.