Glenn Miller Orchestra spielt in Überlingen

Das lizenzierte Glenn Miller Orchestra für Europa wird in der Saison 2024/25 das neue Programm „Best of …“ präsentieren. Am Freitag, 26. April, um 20 Uhr gastieren die Musiker auch im Kursaal am See in Überlingen.

Wil Salden und seine Musiker seien Garanten für den authentischen Swing-Sound in der traditionellen großen Big-Band-Besetzung (Foto: Matthias Wulff). Das Orchestra und die Vocalgroup „The Moonlight Serenaders“, bestehend aus Musikern, einer Sängerin und dem Orchesterleiter Wil Salden, würden das Publikum zurück in die Zeit der 40er und 50er Jahre versetzen, wenn Titel wie „Leroy Brown“, „Sentimental Journey“ und mehr erklingen. Der Vorverkauf an der Tourist-Information unter 07551/9471523 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen hat bereits begonnen. Weitere Informationen gibt es online unter www.glenn-miller.de.