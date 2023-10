Fußball gegen Gewalt und Diskriminierung

Die Jugendmigrationsdienste des Christlichen Jugenddorfwerks (CJD) Überlingen und Friedrichshafen sowie die kommunale Kriminalprävention Bodensee laden herzlich zum diesjährigen Fußballturnier unter dem Motto: „Kick it! Fußball gegen Gewalt“ ein. Das Turnier findet am Samstag, 7. Oktober, am neuen Sportplatz der Campushalle in Überlingen statt. Anpfiff ist um 11 Uhr.

Gemeinsam mit den Bürgern und unter der Schirmherrschaft des Bundestagabgeordneten Volker Mayer-Lay wollen die Veranstalter ein klares Zeichen gegen Gewalt und Diskriminierung setzen und für ein faires Miteinander in unserer Gesellschaft einstehen. Mit dem Fußballturnier möchten sie eine Begegnung zwischen Menschen mit und ohne Migrationsbiografie schaffen, bei der Spaß und Fairplay im Vordergrund stehen. Mitspielen dürfen Jugendliche und Erwachsene ab 15 Jahren. Gespielt wird auf einem Kleinfeld mit Mannschaften zu je 5 Spielerinnen und Spielern. Für die Sieger gibt es Gutscheine von regionalen Geschäften.