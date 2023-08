Überlingen

Frau bedroht und attackiert ihren Lebensgefährten

Eine 27–jährige Frau hat in der Nacht auf Donnerstag zunächst ihren Lebenspartner in der gemeinsamen Ferienwohnung in Überlingen bedroht und angegriffen und sich anschließend auch mit der Polizei angelegt. Das Ergebnis: eine Anzeige.

