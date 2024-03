Dreiste Betrugsmasche: Falsche Therapeutin bestiehlt Rentnerin

Bargeld und Schmuck haben laut Polizei unbekannte Diebe erbeutet, die zwischen Sonntag und Mittwoch unbemerkt in die Wohnung einer Rentnerin in Überlingen eingedrungen sind. Zuvor hatte mutmaßlich eine Frau, die sich als Therapeutin ausgab, die Wohnung ausspioniert oder in dem Zusammenhang einen Zutritt ermöglicht.

Die Wohnung wird ausspioniert

Die Unbekannte suchte das Opfer in deren Wohnung in einem Altenheim in der Rengoldshauser Straße auf. Sie wies die 90-jährige Frau an, Übungen auf dem Bett zu machen. Bevor sie die Wohnung wieder verließ, interessierte sich die angebliche Therapeutin für die Wertsachen der Rentnerin und machte sich mit der Wohnung vertraut. Die unbekannte Frau wird als sehr gepflegt und südländisch beschrieben. Sie sei zwischen 26 und 30 Jahre alt und zwischen 150 und 160 cm groß. Sie habe dunkle Haare, die leicht rot schimmerten, und auffällig lange Wimpern. Während ihres Aufenthaltes in der Wohnung trug die Frau eine FFP2-Maske.

Polizei bittet um Hinweise

Ob es sich bei der Tatverdächtigen um eine Gehilfin oder selbst um die Diebin handelte, ist zum jetzigen Stand der Ermittlungen nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder der falschen Therapeutin geben können oder möglicherweise selbst eine ähnliche Begegnung hatten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen unter der Rufnummer 07551/804-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.