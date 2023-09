Ein Fahrgastschiff ist am Freitag gegen 9.30 Uhr im Mantelhafen in Überlingen mit zwei stillliegenden Booten kollidiert. Der Mantelhafen befindet sich neben dem großen Hafen, am Ende der Seepromenade. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei ein Polizeiboot sowie ein weiteres Fahrgastschiff beschädigt.

Aufgrund eines technischen Defektes war es dem Schiffsführer, welcher mit seinem Fahrgastschiff aus dem Mantelhafen auslaufen wollte, nicht mehr möglich, Einfluss auf das Getriebe zu nehmen, heißt es im Polizeibericht.

Matrose leicht verletzt

Das auslaufende Schiff kollidierte zunächst mit einem am Liegeplatz festgemachten Fahrgastschiff sowie anschließend mit einem stillliegendem Polizeiboot. Durch den Aufprall verletzte sich ein Matrose des manövrierunfähigen Fahrgastschiffes leicht. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Es ist der zweite, von der Wasserschutzpolizei gemeldete, Schiffsunfall am Bodensee innerhalb einer Woche. Erst am Mittwoch war ein Passagierschiff der Weißen Flotte gegen die Kaimauer in Friedrichshafen gefahren, weil es aufgrund eines technischen Defekts manövrierunfähig war. Beim Schiff in Überlingen handelt es sich jedoch nicht um eines der Bodensee Schiffsbetriebe, wie ein Sprecher auf Nachfrage sagt.