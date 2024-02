Dumm gelaufen ist es Samstagnacht für einen 31-jährigen Radfahrer: eigentlich wollte er bei der Polizei in Überlingen eine Verlustanzeige für seinen verloren gegangenen Geldbeutel machen. Am Ende landete er im Krankenhaus und hat jetzt ein Ermittlungsverfahrens am Hals.

Sturz vor den Beamten

Als eine Streife der Polizei am Samstagmorgen um 2.30 Uhr gerade im Begriff war, vor der Dienststelle in ihren Streifenwagen einzusteigen, beobachteten sie den Radfahrer. Der war ohne Licht unterwegs, weshalb er sich seinen Weg mit der Taschenlampenfunktion seines Handys beleuchtete, heißt es im Polizeibericht. Das Nächste was die Beamten beobachteten war, wie der Zweiradfahrer zu Fall kam.

Geldstrafe droht

Er rappelte sich wieder auf und blieb unverletzt, zeigte aber demnach „alkoholische Beeinflussung“, weshalb sich der 31-jährige Überlinger einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen musste. Dabei erstattete er auch die Verlustanzeige seines Geldbeutels, weshalb er sich ursprünglich zur Polizei begeben wollte, schreibt die Polizei. Nun habe er am Ende des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens gegen ihn eine Geldstrafe und gegebenenfalls führerscheinrechtliche Maßnahmen zu erwarten.