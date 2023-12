Das Rüstungsunternehmen Diehl Defence mit Sitz in Überlingen am Bodensee übernimmt zum 1. Januar 2024 Allweier. Der Hersteller von Präzisionsteilen, ebenfalls mit Sitz in Überlingen, durchlief zuletzt ein Insolvenzverfahren, im Rahmen dessen Diehl Defence unter mehreren Bewerbern als Käufer ausgewählt wurde.

Für die etwa 160 Beschäftigten von Allweier sind damit die Arbeitsplätze gesichert. Zum Kaufpreis werden keine Angaben gemacht. Diehl Defence ist vor allem für sein gefragtes Luftabwehrsystem Iris-T bekannt.