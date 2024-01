Ein breites Bündnis aus dem Bodenseekreis ruft am Samstag, 20. Januar, um 11 Uhr in Überlingen am Landungsplatz zu einer Kundgebung für die Demokratie und gegen ihre Feinde auf. Als Feind macht das Bündnis dabei die AfD aus. Zur Teilnahme ruft das Bündnis alle Bürgerinnen und Bürger auf.

Zum Bündnis zählen laut Pressetext neben den „demokratischen Parteien“ die Omas gegen Rechts, Klimaplan Markdorf, Fridays for Future, Bündnis für Vielfalt Friedrichshafen und der DGB Bodensee-Oberschwaben. Bei der Kundgebung wird es kurze Reden von Vertretern von Verbänden, Vereinen und der Politik geben.

Kundgebung für die Demokratie in Überlingen

Unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt. Vereint für unsere Demokratie“ solle die Kundgebung laut den Veranstaltern ein Zeichen setzen, dass „die Menschen hier am Bodensee für die Demokratie einstehen und sich ihren Feinden und dem zunehmenden Hass in der Gesellschaft entgegenstellen“.

Das Bündnis gibt an, der Hintergrund des Aufrufs seien „die aktuellen Recherchen rund im Geheimpläne im AfD-Kontext, Millionen von Menschen auch mit deutschem Pass abzuschieben“.

Bewusst keine Gegendemonstration gegen die AfD

Der Aufruf ist bewusst keine Gegenveranstaltung zu einer AfD-Kundgebung: „Statt einer handvoll AfD-Vertretern mit großer Aufmerksamkeit im Rahmen von Gegenkundgebungen zusätzliche Öffentlichkeit zu bereiten, soll gezeigt werden, dass die überwältigende Anzahl der Menschen am Bodensee für die freiheitlich demokratische Grundordnung und Grundrechte steht“, verlautet das Bündnis.

Bei der Kundgebung am Landungsplatz in Überlingen sind unter anderem Redebeiträge vom Überlinger Oberbürgermeister Jan Zeitler, von Vertretern der Pateien CDU, SPD, Grüne, FDP und Linke geplant, sowie aus dem Kreis des veranstaltenden Bündnisses. Auch Karl-Heinz Mayer, Vize-Präsident des badischen landwirtschaftlichen Hauptverbands, wird sprechen.

Vorwurf: AfD verbreitet Fehlinformationen zur Windkraft

Das Bündnis versteht Mayers Beitrag als Zeichen gegen Versuche der AfD, die jüngsten Bauernproteste für sich einzunehmen. Auch Umweltverbände wollen sich an der Kundgebung in Überlingen beteiligen und „mit Fakten gegen den AfD-Versuch demonstrieren, die Windenergie im Kreis mit Fehlinformationen zu bekämpfen“.

Die AfD wiederum macht gegen Windkraft zu diesem Thema am Mittwoch, 24. Januar, um 18 Uhr in Heiligenberg mobil: Unter dem Motto „Energiewende-Ende. Schützt die Heimat!“ soll gegen die Errichtung von Windkraftanlagen im Bodenseekreis demonstriert werden. Veranstalter ist der AfD-Ortsverein Markdorf.

AfD-Demo richtet sich gegen den Regionalverband

Die Demo der AfD richtet sich gegen eine zeitgleich ebenfalls in Heiligenberg stattfindende Veranstaltung des Regionalverbands Bodensee-Oberschwabens über erneuerbare Energien im Bodenseekreis. Hintergrund ist der Beschloss der Landesregierung, das zwei Prozent der Regionsfläche für den Ausbau von Windenergie und Freiflächenphotovoltaik bereitgestellt werden müssen. Für die Suche nach geeigneten Flächen ist der Regionalverband verantwortlich.

Dialog über Standorte für Windkraftanlagen und Photovoltaik

Aus diesem Anlass veranstaltet der Regionalverband am Mittwoch, 24. Januar von 18.30 Uhr bis 21 Uhr im Bürgerhaus „Sennhof am Schloss“ in Heiligenberg eine Dialogveranstaltung mit dem Titel „Räume suchen - Gebiete finden“. Im Zentrum der Veranstaltung stehen drei Vorranggebiete für die Windenergie und 39 Vorbehaltsgebiete für Freiflächephotovoltaik, die sich ganz oder teilweise auf der Gemarkung des Bodenseekreises befinden.

Wolfgang Heine, Direktor des Regionalverbands und seine Stellvertreterin Nadine Kießling erläutern die Vorgehensweise und die Auswahlkriterien bei der Flächensuche. Im Anschluss stehen Experten des Regionalverbands, des Landratsamts und der Naturschutzverbände (BUND/NABU) für Fragen zur Verfügung. Alle Interessierten können teilnehmen.