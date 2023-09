Überlingen

Begehrte Auszeichnung für ein „herausragendes Projekt“

Überlingen

Urbane Oase inmitten der Stadt: Das preisgekrönte Projekt „Neue Ufer, Überlingen“ hat nicht nur die Jury beeindruckt, sondern auch eine nachhaltige Wirkung auf die Stadtentwicklung von Überlingen gehabt. (Foto: bodenseebilder.de/imago/imago images/bodenseebilder.de )

Der Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (bdla) hat im Allianz Forum am Pariser Platz in Berlin vor mehr als 400 geladenen Gästen die begehrte Auszeichnung des Deutschen Landschaftsarchitektur-Preises 2023 verliehen. Dieses Jahr ging die renommierte Auszeichnung an das Team von relais Landschaftsarchitekten Heck Mommsen PartGmbB aus Berlin „für ihr herausragendes Projekt ,Neue Ufer, Überlingen’“.

Veröffentlicht: 25.09.2023, 12:28 Von: sz