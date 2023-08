Außenseiter trumpfen bei Überlingen Open auf

Die 15. Überlingen Open auf der Anlage des TC Altbirnau haben über eine Woche (14. bis 20. August) für spannenden Tennissport gesorgt. Und trotz der Hitze statteten etwa 2500 Zuschauer dem ITF–Future–Turnier einen Besuch ab. Während sich früher fast schon erwartungsgemäß die gesetzten Spieler behaupteten, trumpften diesmal die Außenseiter auf. So stieß der Pforzheimer David Fix, der aufgrund seiner guten Platzierung in der Jugendweltrangliste ins Hauptfeld kam, bis ins Halbfinale vor. Auch der Qualifikant Arthur Nagel spielte sich bis ins Halbfinale, wo er sich gegen den späteren Turniersieger Jakob Schnaitter geschlagen geben musste.

Was Jakob Schnaitter für den Sieg bekommt

Dass elf der 24 Spiele der ersten und der zweiten Hauptfeldrunde erst im dritten Satz entschieden wurden, zeigt die Leistungsdichte auf. Die Serie mit Überraschungen und Außenseitersiegen hielt bis ins Finale: Und daher schlug im Finale der ungesetzte Schnaitter, der in der zweiten Runde schon den zweimaligen Überlingen–Open–Gewinner Peter Heller aus dem Turnier warf, den fast 400 Plätze in der Weltrangliste besser platzierten Max Rehberg in drei Sätzen mit 6:7, 6:1, 6:2 und holte sich 2160 US–Dollar und 15 ATP–Punkte für die Rangliste.

Zum Rahmenprogramm der Überlingen Open gehörte der Besuch von Davis–Cup–Sieger Patrik Kühnen. Er las am Donnerstag aus seinem Buch „Enjoy your Game“ vor, das er mit seinem Co–Autor Felix Grewe herausbrachte.