Ausnahmezustand

Mit einer Anzeige muss eine 44-Jährige rechnen, nachdem sie am Montagmorgen auf der L 205 zwischen Lippertsreute und Owingen einen Unfall verursacht und im Anschluss die Flucht ergriffen hat. Trotz des erheblichen Sachschadens in Höhe von mehreren tausend Euro an beiden Autos fuhr die 44-Jährige einfach weiter. Polizisten trafen die Frau später an, leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein und behielten ihren Führerschein ein.

Aufgrund des psychischen Ausnahmezustands der Unfallverursacherin brachten die Beamten sie in eine Fachklinik.