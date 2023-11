Überlingen

Ausbildungsmesse „Berufe am See“ gibt Schülern Einblick ins Arbeitsleben

Überlingen

Die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg veranstaltet auch in diesem Jahr mit Unterstützung der Stadt Überlingen die seit über 25 Jahren bewährte Ausbildungsmesse „Berufe am See“. Schülerinnen und Schüler können am Donnerstag, 9.

Veröffentlicht: 06.11.2023