Schwere Verletzungen hat sich ein Jugendlicher am Sonntagabend beim Klettern an einer Kletterhalle in der St.-Johann-Straße in Überlingen zugezogen.

Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der 16-Jährige allein und nicht gesichert an einer Kletterwand im Außenbereich der Halle geklettert und stürzte aus mehreren Metern Höhe zu Boden. Kinder fanden ihn dort gegen 20.15 Uhr und holten Hilfe. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Jugendliche nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Warum er zum Zeitpunkt des Unglücks ungesichert war, ist aktuell nicht abschließend geklärt.