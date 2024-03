U16 wird Württembergischer Meister

Da sich über die BaWü-Liga der U16 kein württembergisches Team für die Süddeutsche Meisterschaft qualifiziert hatte, konnte nur dem Württembergischen Meister die Qualifikation gewährt werden. Somit wurde die diesjährige Württembergische Meisterschaft der Schauplatz eines spannenden und intensiven Kampfes um den Titel.

Der VfB Friedrichshafen startete mit Rottenburg, Mühlacker und dem Gastgeber Bad Cannstatt in einer Vorrundengruppe. Die ersten beide Spiele gegen Mühlacker und Cannstatt gingen mit je 2:0 an die beiden Schwergewichte aus Rottenburg und Friedrichshafen, somit musste eine Neuauflage des Duells aus der BaWü-Liga über den Gruppensieg entscheiden. Beide Mannschaften versuchten von Anfang an alles aus dem Spiel herauszuholen. In einem spannenden ersten Satz hatte Rottenburg jedoch am Ende mit 24:26 knapp die Nase vorn. Nach dem Satzverlust ließ die Konzentration auf Seiten der Häfler nach, mit 16:25 ging auch der zweite Satz und somit der Gruppensieg an den TV Rottenburg.

Somit musste der VfB gegen den MTV Ludwigsburg ran. Trotz der Niederlage gegen Rottenburg agierten die Häfler wieder sicherer und konzentrierter in ihrem Spiel, mit 25:21 holte man sich die Satzführung. Auch im zweiten Satz bot sich den Zuschauern ein spannendes Duell, diesmal jedoch mit dem glücklicheren Ende für Ludwigsburg. Somit ging es in den Tie Break. In diesem übernahm der VfB früh die Zügel und konnte sich durch gute Aufschläge eine Drei-Punkte Führung erarbeiten. Durch ein konzentriertes Spiel konnten die Häfler diese bis zum Ende des Satzes weiter ausbauen, mit einem deutlichen 15:9 ging das Spiel an den VfB.

Somit stand man im Finale, erneut gegen den TV Rottenburg. Beide Teams standen sich in dieser U16 Saison bereits fünfmal gegenüber, dreimal gewann Rottenburg. Bemüht diese Statistik wieder auszugleichen ging der VfB in den ersten Satz. Nach einem Anfang, während dem sich beide Teams nichts schenkten, schaffte es der VfB sich gegen Ende des Satzes leicht abzusetzen und diesen mit 25:22 zu gewinnen. Doch Rottenburg ließ im zweiten Satz nicht locker. In einem Duell auf Augenhöhe mit vielen tollen Ballwechseln konnte die Entscheidung erst in der Verlängerung herbeigeführt werden. Mit 27:25 krönte sich der VfB zum Meister und konnte somit die Qualifikation zur Süddeutschen Meisterschaft perfekt machen, die in eigener Halle ausgetragen wird.