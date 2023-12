U14-Volleyballteams holen Bezirksmeisterschaften

An diesem Samstag waren vor heimischer Kulisse mal wieder drei U14-Teams des VfB Friedrichshafen gefragt. Für alle drei Teams waren es die Rückspiele des letzten Spieltags in Unterkirchberg. Als bisher ungeschlagener Tabellenerster ging es für die erste Mannschaft gegen die Gäste aus Bad Waldsee.

Die Häfler waren sofort hellwach und holten sich souverän beide Sätze. Für unser zweites Häflerteam ging es derweil gegen den zweitplazierten aus Unterkirchberg. Trotz eines guten und mutigen Starts konnten die Jungs Unterkirchberg keinen Satz abringen, sondern verloren das Spiel mit 0:2.

In der zweiten Runde spielte das zweite Team dann gegen Bad Waldsee. Durch die Niederlage unbeirrt holten sich das Team den ersten Sieg des Tages, mit 2:0 ging das Spiel an den VfB. Gleichzeitig wurde auf einem anderen Feld dann das Topspiel zwischen den ersten beiden Plätzen gespielt. Die Häfler konnten im ersten Durchgang ihrer Favoritenrolle nicht gerecht werden und gaben den ersten Satz an die Gegner ab. Das Spiel war auch im zweiten Satz denkbar knapp und spannend, diesmal konnte jedoch der VfB den Satz mit 25:23 für sich entscheiden. Somit ging das Spiel in den Tiebreak, den die Jungs mit höchster Konzentration spielten und schließlich mit 15:12 für sich entscheiden konnten.

Das Spiel der beiden Mannschaften in der dritten Runde war dennoch mehr als langweilig. In einem spannenden Spiel konnte sich das erste Team zum Abschluss des Tages dennoch mit 2:0 durchsetzen.

Für das dritte Team ging es derweil in der Platzierungsrunde gegen den TSV Eschach, den SSV Ulm und die TG Biberach. Durch ihre starke Leistung behielten die Jungs in allen drei Spielen die Oberhand, gaben keinen Satz ab und stehen somit ungeschlagen auf dem ersten Platz der Platzierungsrunde.

In der Gesamtplatzierung liegt der VfB mit seinen drei Teams nach den vier Spieltagen der U14 auf den Plätzen eins, drei und fünf. Eine super Leistung aller Spieler.

Doch nicht nur bei den Jungs gab es viel zu jubeln. Auch die Mädels zeigten in Bad Waldsee eine tolle Leistung, welche mit dem ersten und dritten Platz belohnt wurde. Somit geht auch hier die Meisterschaft an den Bodensee

Durch die beiden Meisterschaften der Jungs und der Mädels qualifiziert sich jeweils ein Team des VfB zu den württembergischen Meisterschaften. Diese finden am 20. Januar 2024 für die Jungs in Rottenburg, für die Mädels im Bezirk Nord statt.