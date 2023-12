U10 des FC Friedrichshafens erfolgreich

Am 11. Dezember nahm die U10-Fußballjugend des FC Friedrichshafen mit zwei Mannschaften und insgesamt 16 talentierten Jungen und Mädchen am internationalen Hallenturnier des SV typico Lochau in Österreich teil. In einem stark umkämpften Turnier sicherten sich beide Teams den dritten Platz in ihren Gruppen. Dieser Erfolg spiegelte den hohen Einsatz wider, die die jungen Spieler an den Tag legten.

Die Mannschaften des FC Friedrichshafen zeigten eine bemerkenswerte Leistung, geprägt von taktischem Verständnis und hervorragendem Teamgeist. Die Trainer lobten den Einsatz sowie die hervorragende Disziplin auf dem Spielfeld. Die Trainer äußerten, dass mit etwas mehr Glück auch der zweite Platz möglich gewesen wäre.

Nach dem Turnier zeigten sich die Spieler motiviert, hart zu arbeiten und ihr Spiel weiter zu verbessern. Die Veranstaltung bot wertvolle Erfahrungen für die jungen Talente, die mit großem Engagement und Leidenschaft auftraten.

Der FC Friedrichshafen ermutigte seine Spieler, weiterhin stark aufzutreten und ihre Leistung beizubehalten.