TV02 Turner beim Kinderturnfest in Ravensburg

Nach drei Jahren Pause, wegen Corona, war es wieder eine gelungene Sportveranstaltung — das Gaukinderturnfest in Ravensburg. 260 Mädchen und Jungen hatten sich angemeldet. Die Mädchen waren wie immer weit in der Überzahl. Zwei sehr gute Leistungen konnte der TV02 mit seinen Turnerinnen erreichen. Am Ende der Wettkämpfe waren die Trainer Markus Schwarz und Werner Dörr sehr zufrieden mit den Leistungen ihrer Schützlinge.

Vor der „Kleinen Turnhalle“ fanden sich ein zwei Trainer, acht Turnerinnen und drei Eltern zur Fahrt mit Privat–PkW zum Gaukinderturnfest.

Den Regeln entsprechend musste ab 4 Teilnehmer jeder Verein einen Kampfrichter oder Riegenführer stellen, sowie einen Helfer für die Leichtathletikwettkämpfe. Um 9 Uhr war Start aller Geräte– und Leichtathletik–Wettkämpfe, die dann gegen Mittag beendet waren. Die Turnhalle voll wie ein Bienenhaus mit Kindern in Wettkampfstimmung. Demzufolge gab es lange Warteschlangen an den verschiedenen Geräten. Auf den Rängen die Eltern in Erwartung guter Leistungen ihres Nachwuchses.

Die Mittagspause konnten die Kinder noch bei den Mitmachangeboten bis zur Siegerehrung verkürzen und sich auspowern.

Danach war für alle Vereine der Einmarsch in die Halle zur Siegerehrung. Die ersten drei Plätze wurden mit der Turnfestmedaille in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. Die Freude war groß, als Sina Strucken aufgerufen wurde und als Zweite auf’s Siegerpodest durfte. Knapp schrammte Annika Emser an der Bronzemedaille vorbei und erturnte sich den vierten Platz. Leider verletzte sich Jamie Dörr beim Einturnen am Reck die Handflächen so stark, dass sie gerade noch die Übung durch turnen konnte.

Alle Turnerinnen und Turner erhielten eine Urkunde mit Medaille vom „TURNI“.

Ergebnisse der Wahlwettkämpfe 3 aus 10 Disziplinen:

Juti 12 Jahre mit 17 Teilnehmern: 12. Paulina Röhm, 14. Marie Aumüller.

Juti 13 Jahre mit 14 Teilnehmern: 2. Sina Strucken, 4. Annika Emser, 11. Mareike Krüger.

Juti 14—15 Jahre, 14 Teilnehmer: 6. Vanessa Carl, 8. Juna Leichtle, 14 Jamie Dörr.

Die Jugendlichen freuen sich schon auf das Landesturnfest, das 2024 in Ravensburg stattfindet.

Nun sind aber erst mal die großen Ferien. Danach geht es in der Turnhalle mit dem Training weiter. Im Übungsplan der Turnabteilung wird es ab Herbst einige Änderungen geben, die aber rechtzeitig angekündigt werden, auf der TV02–Homepage und den in den Schaukästen.