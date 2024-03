Turnerschaft beim Gaufinale in Biberach erfolgreich

Am 3.März nahm die Turnerschaft FN mit insgesamt 19 Turnerinnen von der E- bis zur C-Jugend am Gaufinale in Biberach teil. Vier Turnerinnen gelang der Sprung unter die besten sechs, was die Qualifikation für das Bezirksfinale bedeutet.

In der E-Jugend 8 Jahre turnte sich Amelia León Escobar auf den 6. Platz und Maya Möckel schaffte sogar den Sprung aufs Treppchen und freute sich über Rang 3. Beide dürfen somit im Mai noch einmal beim Bezirksfinale ihr Können zeigen. Lia Palt verpasste in der Altersklasse 12 Jahre nur ganz knapp das Treppchen und erreichte den 4.Platz. Vor allem am Sprung zeigte sie einen der besten Überschläge des Wettkampfs und ließ hier die Konkurrenz hinter sich. Fiona Schnell (Altersklasse 13 Jahre) überzeugte an allen vier Geräten die Kampfrichter und durfte am Ende eines langen Wettkampftages ganz oben auf dem Treppchen stehen. Als Siegerin des Gaufinales qualifiziert sie sich, genau wie Lia Palt, für das Bezirksfinale.

Die anderen Turnerinnen der verschiedenen Jugenden reihten sich im Mittelfeld ein. Die meisten haben jetzt eine längere Wettkampfpause, in der es nun gilt neue Elemente zu lernen und bestehende Übungen zu verbessern.