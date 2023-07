TSV Tettnang — Bergtour der Freizeitabteilung

Mitte Juni ging’s zur Sünserspitze in den Allgäuer Alpen. Neue Wanderfreunde waren mit dabei. Bei Kaiserwetter gings auf den Portlakopf mit Rundblick von der Zimba bis zum Breithorn und Schwarze Wand. Der Rundkurs führte über das Portlahorn, Sünser Joch bis zur Sünserspitze. An den Nordhängen lagen große Schneefelder, kleinere Seen waren zum Teil mit Eis bedeckt. Nach einer Rast begann der Abstieg zum Sünsersee, der zum Baden noch zu kalt war. Über die Portlaalpe gings zurück zum Parkplatz am Furkajoch. Die Einkehr in Damüls mit kühlen Bier, Topfenstrudel und Kaffee rundete diese schöne Bergtour ab. Foto: TSV

