TSV hofft auf LED-Flutlicht fürs Fußballtraining

Unerlässliche Infrastruktur hoffen die Fußballer des TSV Tettnang mit Hilfe der Crowdfunding-Aktion der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang zu stemmen. Ziel ist es, 11.000 Euro für eine moderne LED-Flutlichtanlage am Trainingsplatz zusammenzubringen ‐ was ein wichtiger Teilbetrag für die Gesamtsumme wäre. Die alte Anlage ist nicht mehr geeignet, das Gelände neben dem Tennisplatz ausreichend auszuleuchten, auf dem Jung und Alt trainieren und auch immer wieder in den Abendstunden gespielt wird.

Aus der Zeit, als der Sand- zum zweiten Rasenplatz wurde, stammt das Flutlicht, das nicht mehr in der Lage ist, den Platz angemessen zu erhellen. Sicherheit und Spielspaß soll der Austausch der Leuchtkörper hin zu einer LED-Anlage ebenso fördern wie Energieeffizienz und Wartungsfreundlichkeit ‐ und somit den Nachhaltigkeits- und Umweltgedanken.

Die Projektfinanzierung geht der Verein nach dem Prinzip „Viele schaffen mehr“ an. Die gleichnamige Aktion der Volksbank war bereits 2021 der Lichtblick, als am Riedsportplatz ein neuer Ballfangzaun vonnöten war.

Auch diesmal weist der Finanzplan weit über die 11.000 Euro aus dem Crowdfunding-Vorhaben hinaus ‐ wohl das Drei- bis Vierfache gilt es in die Hand zu nehmen (unter Beibehaltung der Masten), wozu Mittel des Württembergischen Landessportbunds und der Stadt helfen sollen.

Doch unerlässlich ist bei all dem die Mithilfe der Unterstützer und der Volksbank. Die ist dem TSV sicher, wenn er mindestens 5.500 Euro aus Spenden einholt ‐ dann steuert die Volksbank den Restbetrag zu den 11.000 Euro bei.

Um den Wahlspruch „Gemeinsam schaffen wir, was alleine nicht möglich wäre“ wahr werden zu lassen, braucht es das Crowdfunding-Projekt, und das hat diese Eckpunkte:

- Jede Spende bis zu 50 Euro wird von der Volksbank mit dem gleichen Betrag in den Topf einbezahlt.

- Sobald die 11.000 Euro erreicht sind, zieht sich die Volksbank aus der Finanzierung zurück.

- Bei höheren Spenden (mit mehr als 50 Euro) übernimmt die Volksbank maximal 50 Euro.

- Der Zeitrahmen beträgt 90 Tage (ab dem 2. November), und es ist das Ziel, die Summe innerhalb dieser Frist zu erreichen. Sollte das nicht gelingen, bekommt jeder Spender sein Geld zurückerstattet, und das Vorhaben gilt als gescheitert.

Spenden ist möglich unter: LED Flutlichtanlage TSV Tettnang Abt. Fußball ‐ Viele schaffen mehr (viele-schaffen-mehr.de).