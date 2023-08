TSV Freizeitabteilung auf dem Moselradweg

Die Freizeitabteilung des TSV Tettnang machte sich Ende Juli mit 32 Rad begeisterten Teilnehmern unter der Leitung von Siegfried Brugger auf den Weg, um die schleifenreiche Mosel zu erkunden.

Aufgrund des Regenwetters musste das Programm am ersten Tag geändert werden, so dass die Besichtigung der alten Römerstadt Trier mit der bekannten „Porta Nigra“ entfallen musste.

Der nächste Tag führte die Radler von Trittenheim durch die beiden bekanntesten Orte Bernkastel–Kues und Traben–Trabach. Der Radweg führte unter der 314 m langen Doppelstockbrücke durch, welche um die Jahre 1880 als erste Doppelbrücke Deutschlands für Bahn– und Autoverkehr erbaut wurde.

Der dritte Tag führte die Radler als Abstecher in die 300 m höher gelegene Kleinstadt Daun in der Eifel. Eine tolle Abfahrt auf der ehemaligen Bahntrasse begleitete die Radler durch mehrere Kilometer lange Tunnels, wie zum Beispiel das „Große Schlitzohr“ hinunter ins Tal. Tolle Ausblicke, auch auf drei Maare (Vulkanseen), krönten den Vormittag. Weiter ging es vorbei an Calmont, dem steilsten Weinberg der Welt bis Treis–Karden.

Am letzten Tag ging die Fahrt dem Ende der Mosel entgegen wobei am Zusammenfluss von Mosel und Rhein das „Deutsche Eck“ mit seinem Kaiser Wilhelm I. Denkmal zu einem Gruppenfoto lockte.

Nach Rückkehr und der Verabschiedung zuhause stand den Teilnehmern bereits die Lust auf die nächste Radtour ins Gesicht geschrieben.