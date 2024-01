Traditionelle Adventfeier im SoVD Neukirch

In das liebevoll hergerichtete Dorfgemeinschaftshaus Wildpoltsweiler hat der SoVD (Sozialverband Deutschland), Ortsverband Neukirch zur Adventfeier geladen. Nahezu 95 Mitglieder, Familienangehörige und geladene Gäste wurden von dem Vorsitzenden Edelbert Merk begrüßt.

Zu den Gästen zählten Bürgermeister Reinhold Schnell sowie die Führungen oder deren Stellvertreter der SoVD - Ortsverbände von Friedrichshafen, Lindau - Kressbronn, und Bodman-Ludwigshafen. Für den besonderen weihnachtlichen Klang, mit Zither und Gesang sorgten Paula Maurer und Klaudia Ammann.

In den folgenden Grußworten gab es Lob und auch Dank für die anspruchsvolle Vereinsarbeit des Neukircher Sozialverbandes. So konnte der SoVD auch 2023 wieder viel Gutes für seine Mitglieder und deren Angehörigen tun. In allen sozialen Bereichen war wieder Hilfe gefragt, die bei Bedarf durch unsere Fachanwältin in Sozialrecht von Frau Görlitz-Kernbach bearbeitet oder unterstützt wurde. Zusätzlich nahm der SoVD - Slogan „GEMEINSAM GEGEN EINSAM“ eine zusätzlich tragende Aufgabe ein, die nicht unterschätzt werden darf.

Eine besondere Note gab es dann für das Gesellige und sehr harmonische Miteinander, dass in schwierigen Zeiten besonders wichtig ist. Mit heiter vorgetragenen Gedichten von Bürgermeister Reinhold Schnell sowie dem Vorsitzenden Edelbert Merk, war so manches schmunzeln in den Gesichtern zu erkennen.

Jetzt war es soweit. Mit leckeren Kuchen, alle von unseren Mitgliedern gebacken und gespendet, ließ sich das leibliche Wohl stärken.

Im Anschluss wurde die Feier mit einem gemeinsamen Singen von traditionell-weihnachtlichem Liedgut, so wie es im SoVD Neukirch üblich ist, umrahmt.

Zum Abschluss galt der Dank den vielen ehrenamtlichen Helfern, die eigens für die Feier zusammengestellt wurden. Weitere Dankesworte gingen an die beiden Musikanten Paula und Klaudia sowie an die Vorstandschaft, die sich das ganze Jahr rund um den SoVD kümmert, und natürlich an alle, die zum Gelingen der Feier beigetragen haben. Mit dem Abschlusslied „Oh du fröhliche“ und dem Wunsch des Vorsitzenden, dass alle wieder gut nach Hause kommen, ging ein geselliger aber auch besinnlicher Tag zu Ende.