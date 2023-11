TonArt Neukirch sammelt Spenden

Ein großartiges Benefizkonzert veranstaltete TonArt Neukirch am 21. Oktober zugunsten der Innensanierung der Kirche St. Maria Rosenkranzkönigin in Neukirch, unter der Leitung von Joachim Hillebrand. Die Kirchengemeinde stellt sich der Herausforderung die Kirche St. Maria Rosenkranzkönigin von Grund auf zu renovieren. Vom Abwaschen und Streichen der Wände, einer neuen Beleuchtung samt Akustikoptimierung über den Austausch des Heizsystems zugunsten mehr Nachhaltigkeit, bis zur Abtrennung der Taufkapelle vom Kirchenschiff, durch eine Glaswand. Bei einer Gesamtinvestition von 620.000 Euro, welche überwiegend von der Pfarrgemeinde Neukirch und der Gesamtkirchengemeinde Argental getragen wird, muss ein Teil durch Spenden finanziert werden. Nach Abzug aller Rücklagen sind das 12.000 Euro, so Christina Nuber, die gewählte Kirchengemeinderatsvorsitzende.

Was lag also näher, als die Kirche, die immer wieder Gastgeber für den Chor ist und auch den wöchentlichen Proberaum zur Verfügung stellt, zu unterstützen. So kamen am Sonntagnachmittag dann auch viele spendenbereite Konzertbesucher und der Chor kann auf ein stolzes Spendenergebnis von 1.700 Euro blicken, welches Christine Ströhm, als Vorstandsvorsitzende des Chores an die Kirchengemeinde Neukirch überreicht. Herzlichen Dank an alle Spender und herzlichen Dank an TonArt Neukirch, der mit seinem abwechslungsreichen Programm von kirchlichen Liedern wie „Panis Angelicus“ oder „Donna Nobis Pacem“ und weltlichen Liedern einmal mehr begeisterte. Ein emotionaler Bogen spannte sich gekonnt von „Wie im Himmel“ das von Mut und Aufbruch handelt, über „Tears in Heaven“, der großen Hoffnung eines Wiedersehens nach dem Tode bis zu „Wunder geschehen“. Ein Männertrio aus den Reihen des Chors überzeugte mit feinstimmigem Gesang von „Übern See“ einer Alpinen Ballade.

Über all der Freude lag allerdings auch Wehmut, war es doch das letzte Konzert das Chorleiter Joachim Hillebrand mit seinem Chor gab. Er hat gesundheitshalber den Chor auf Ende Oktober verlassen, ein Nachfolger ist bereits gefunden.