Tettnanger Tischtennis-Stadtmeisterschaften 2023

Im jährlichen Wechsel war dieses Jahr der SSV Kau als Ausrichter der Stadtmeisterschaften an der Reihe. Die Titelkämpfe fanden daher in der Kauer Seldnerhalle statt.

Bereits am Morgen trafen sich die Jugendlichen zu ihrem Wettbewerb. Turnierleiter Alex Zick konnte neun Jugendliche begrüßen. Theo Knörle entschied das hart umkämpfte Finale gegen Varvara Guseva letztlich für sich und darf sich damit nun Tettnanger Tischtennis-Stadtmeister nennen. Dritter wurde Niklas Biberger. Ähnlich spannend gestaltete sich der Doppel-Wettbewerb: Sarah Schofield/ Varvara Guseva setzen sich gegen Theo Knörle/ Tizian Lehmann durch. Den dritten Platz belegten Niklas Biberger/ Jonas Schalk.

Bei der Siegerehrung lobten die Turnierverantwortlichen das faire und sportliche Miteinander während des Turniers.

Abteilungsleiter Markus Eser begrüßte am Nachmittag die Aktiven zu ihren Spielen. Eingeteilt in vier Gruppen starteten die 16 Teilnehmer in das Turnier. In den Gruppenspielen gab es keine größeren Überraschungen, die Favoriten setzten sich hier durch.

In den Viertelfinalspielen gewann Markus Eser gegen Stefan Wagner, Karl Knöpfler gegen Berthold Wohnhas, Holger Niemeyer gegen Simon Rösch und Christian Mutzel gegen Alex Zick. In den anschließenden Halbfinals bezwang Eser Knöpfler während Niemeyer gegen Mutzel die Oberhand behielt.

In einem spannenden Finale setzte sich Eser mit 3:1 gegen Niemeyer durch. Den dritten Platz teilten sich Knöpfler und Mutzel.

Im Doppelwettbewerb konnte sich das Duo Simon Rösch/ Markus Eser den Stadtmeister-Titel holen. In einem engen Finale bezwangen sie das Doppel Christian Mutzel/ Holger Niemeyer. Den dritten Platz belegten Karl Knöpfler und Philipp Junginger.