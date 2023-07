Tettnanger erfolgreich im Schach

Die diesjährige Oberschwäbische Seniorenmeisterschaft im Schachsport fand in Reute bei Biberach statt. Mit 26 Teilnehmern (darunter eine Dame) über 65 Jahre war das Turnier stark besetzt. Zu Beginn wurde Seniorenreferent und Turnierleiter Tilo Balzer (SC Tettnang) die Silberne Ehrennadel des Schachverbandes Württemberg durch Bezirksleiter Thomas Hartmann verliehen. Die Bedenkzeit für jeden Spieler betrug 10 Minuten plus 10 Sek. pro Zug, bei insgesamt sieben Runden (Partien). Nachdem Vorjahressieger Jürgen Längl vom SC Tettnang in der 3. Runde gegen Gerald Dahm (Weiler) remisierte und in der folgenden Runde gegen den späteren Turniersieger Rainer Wolf (Ulm) verlor stand fest, dass Längl seinen Titel nicht mehr verteidigen konnte. Durch Siege in den restlichen Partien gelang ihm aber immerhin der zweite Platz. Dritter wurde Manfred Lachmayer aus Langenau. Mit 3,5 Punkte belegte Tilo Balzer den 15. Platz.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.