Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Kau

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro forderte ein Auffahrunfall, der sich am Mittwoch gegen 19 Uhr in der Tettnanger Straße in Kau ereignet hat. Das berichtet die Polizei.

Ein 24 Jahre alter VW-Fahrer war in Richtung Lochbrücke unterwegs und erkannte zu spät, dass die vorausfahrende 64-Jährige ihren Audi abbremste, um abzubiegen. Beim wuchtigen Zusammenstoß verletzten sich beide Beteiligten leicht und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Am Wagen des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, am Audi fällt dieser etwas höher aus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.