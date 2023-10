Tettnang

Zwei Männer nach Schlägerei verletzt

Tettnang / Lesedauer: 1 min

Vor einer Bar in der Schlossstraße in Tettnang ist es am Sonntag gegen 3 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Zwei 33 und 25 Jahre alte Männer sind dabei laut Polizeibericht leicht verletzt worden.

Veröffentlicht: 10.10.2023, 12:29 Von: sz