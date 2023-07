Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Am Montag gegen 14.30 Uhr sind in der Dorfstraße in Hiltensweiler zwei Autos zusammengestoßen. Dies berichtet die Polizei. Eine 35 Jahre alte Skoda–Fahrerin war demnach in Richtung Lindau unterwegs und geriet zu weit auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kollidierte der Wagen mit dem entgegenkommenden VW eines 44–Jährigen. Die Unfallbeteiligten zogen sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge eher leichte Verletzungen zu. Am Pkw der Frau entstand bei dem seitlichen Zusammenstoß rund 5.000 Euro, am Passat etwa 8.000 Euro Sachschaden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.