Wer die eigene Heimat besser kennenlernen möchte, als Tourist in die Region kommt oder Gäste beeindrucken möchte, findet eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten vor. Schwäbische.de hat zehn der absoluten Höhepunkte zusammengefasst.

Indem Sie auf das Ausflugsziel in der Liste klicken, kommen Sie direkt zum entsprechenden Abschnitt im Artikel:

Schloss Salem

Weit im Westen des Bodenseekreises liegt Schloss Salem, einst das bedeutendste Zisterzienserkloster in Süddeutschland. Zu besichtigen sind neben dem Münster vor allem das Schloss mit dem prachtvollen Kaisersaal, Zeichen der herausgehobenen Stellung des reichsunmittelbaren Klosters.

Die Birnau ist ein Meisterwerk der barocken Architektur und bietet einen herrlichen Ausblick auf den See. (Foto: Helmut Voith )

Wallfahrtskirche Birnau

Eng mit dem Kloster Salem verbunden ist die Wallfahrtskirche Birnau, ein Rokokojuwel von jubelnder Festlichkeit, ausgestattet vom Wessobrunner Bildhauer und Stuckateur Joseph Anton Feuchtmayer. Wie alle Zisterzienserkirchen ist die Birnau der Gottesmutter Maria gewidmet. Die „elegantissima ecclesia“, wie sie gleich nach ihrer Fertigstellung 1750 genannt wurde, ist ein Höhepunkt spätbarocker Baukunst.

Meersburg

Eine enge Verbindung besteht auch zwischen Salem und Meersburg, früher eine Stadt, in die der Abt von Salem nicht sechsspännig fahren durfte. Zu ausgeprägt war das Misstrauen zwischen Abt und Fürstbischof. Zu besichtigen ist in Meersburg das prächtige Neue Schloss der Fürstbischöfe mit herrlichem Blick über die kleine Stadt, das nahe Konstanz, das leicht mit der Fähre zu erreichen ist, sowie das Schweizer Ufer über dem See.

Ebenso berühmt ist die Alte Meersburg, die älteste bewohnte Burg Deutschlands, in der die Dichterin Annette von Droste–Hülshoff zeitweise lebte und dort starb. Bezaubernd ist das „Fürstenhäusle“ der Droste in den Weinbergen über Meersburg.

Ein Ausflugsziel für alle, die mehr über die frühen Siedlungen am Bodensee erfahren möchten, sind die Pfahlbauten in Unteruhldingen. (Foto: Helmut Voith )

Pfahlbauten in Unteruhldingen

Die unweit Meersburg gelegenen Pfahlbauten in Unteruhldingen zählen zu den größten Anziehungspunkten am See. Das 1922 gegründete älteste archäologische Freilichtmuseum Deutschlands, seit 2011 Unesco–Weltkulturerbe, bietet beim Gang durch Dörfer aus der Stein– und Bronzezeit eine Zeitreise durch 10.000 Jahre Geschichte. Das angeschlossene Museum zeigt mehr als 1000 Originalfunde.

Zeppelin Museum in Friedrichshafen

Graf Zeppelin, dem genialen Denker, der die berühmten Luftschiffe entwickelte, ist das Zeppelin Museum in Friedrichshafen gewidmet. Ein Publikumsmagnet, der neben der Luftschiffgeschichte die Friedrichshafener Industriegeschichte präsentiert. Seit Juli 2009 findet sie im Dornier–Museum beim Flughafen ihre Fortsetzung. Friedrichshafen darf auch stolz sein auf seine Uferpromenade mit dem Graf–Zeppelin–Haus, eine vielbesuchte Kultur– und Tagungsstätte.

Eriskricher Ried

Am See entlang kann man von Friedrichshafen aus durch eines der ältesten Naturschutzgebiete, das Eriskircher Ried, spazieren und weiter nach Langenargen, früher ein Städtchen der Montfort–Grafen.

Natur pur können Wanderer im Eriskircher Ried erleben. (Foto: Helmut Voith )

Langenargen

Sehenswert ist das Ensemble mit Schloss, Pfarrkirche, Heilig–Kreuz–Spital und dem gegenüberliegenden ehemaligen Pfarrhaus, das heute ein Kunstmuseum ist.

Tettnang

Etwa zehn Kilometer landeinwärts kommt man entlang der Argen auf einem herrlichen Wanderweg nach Tettnang, in die ehemalige Residenzstadt der Montfortgrafen, deren Neues Schloss nach einem Großbrand hervorragend erneuert wurde und zu besichtigen ist. Wichtig ist für Tettnang die Elektronikindustrie und der Hopfenanbau. Brauereien von weit her brauen mit Tettnanger Aromahopfen. Nicht versäumen sollte man daher den „Hopfenpfad“ hinauf zum Hopfengut No.20 mit Hopfenmuseum.

Der Hopfenpfad führt von Tettnang hinauf nach Siggenweiler bis zum Hopfenmuseum. (Foto: Helmut Voith )

Lindau

Im Osten schließt sich der Landkreis Lindau an. Lindau, die südlichste deutsche Stadt mit dem auf einer Insel liegenden Zentrum, vermittelt südliches Ambiente. Das hervorragende Stadtmuseum zum Cavazzen ist derzeit noch im Umbau, aber der Bummel am See und durch das gut renovierte Stadtzentrum mit dem alten Rathaus ist sehr lohnend.

Bregenz

Nur wenige, die nach Bregenz weiterfahren, denken daran, dass kein anderer als Alois Negrelli, der Erbauer des Suez–Kanals, die Straße dorthin gebaut hat. Eng schmiegt sie sich zwischen See, Bahntrasse und den sich zum Pfänder, dem Bregenzer Hausberg, hinaufziehenden Hängen.

Bregenz, die Stadt der weltberühmten Bregenzer Festspiele, ist durch das Kunsthaus auch einer der ganz wichtigen Ausstellungsorte. Nicht versäumen darf man zuletzt den Aufstieg auf den Pfänder, zu Fuß oder per Bahn, von wo man einen herrlichen Ausblick auf den 600 Meter tiefer liegenden See genießt.