Wohnbau in Tettnang: Fledermäuse lösen Abstimmungsbedarf aus

Weiterhin richten sich viele Blicke auf die Innenstadt-Baustelle am Eckgrundstück Bahnhofstraße/Meistersteig: Nach acht Tagen vorbereitender Arbeiten für den „stadTTraum“ ist bei dem großen Wohnbauprojekt interimsweise Ruhe eingekehrt.

Das spiegelt sich in der veränderten Verkehrsführung bei der Straße „Meistersteig“ wider: Seit 26. Februar war sie gesperrt, jetzt ist sie wieder offen. Robert Schwarz nennt für das Landratsamt als aktuellen Stand: „Die Sperrung in der Meistersteig und die Umleitung sind aufgehoben, da Fledermäuse in der Scheune wohnen und dies erst mit entsprechenden Untersuchungen geklärt werden muss.“

Nächste Straßensperrung dauert bis Juni 2025

Der Gehweg in der Bahnhofstraße bleibe weiterhin gesperrt, so der Pressesprecher, nachdem zuvor für Fußgänger und Radfahrer stets ein Durchlass in der „Meistersteig“ freigehalten worden war.

Wohnhaus und Hofstelle Elbs – so ist das Ensemble in Tettnang bekannt. Jüngst haben die vorbereitenden Arbeiten eingesetzt, damit hier Neues erwachsen kann. Dazu war die Straße Meistersteig gesperrt was sich nun geändert hat. (Foto: Roland Weiß )

Die neue Situation wird durch weitere Abstimmungen notwendig, die zwischen der Bauherrschaft und der Naturschutzbehörde im Landratsamt anstehen. Für erstere hat teba-Geschäftsführer Andreas Schumacher die Hoffnung, dass die Baumaßnahme bald fortgesetzt werden kann - wozu dann auch die Straße erneut gesperrt werden muss (beantragt bis Juni 2025).

Ein Gutachten und seine Umsetzung

Überzeugt zeigt sich Andreas Schumacher von dem Konzept, an dem sich durch die Verzögerung nichts ändere. Die vorbereitenden Maßnahmen - unter Sperrung der Straße - mussten in der letzten Februarwoche in Angriff genommen werden, da das Bundesnaturschutzgesetz Fäll- und Schnittverbote ab dem 1. März vorgibt. Die eigentlichen Umbauten, an deren Anfang der Abriss von Wohnhaus und Scheune steht, hätten noch nicht begonnen, so der teba-Geschäftsführer.

Wichtig ist Schumacher: Das Gutachten zu den Fledermäusen sei nicht neu, als Knackpunkt benennt er, wie damit in der Umsetzung umgegangen werde - dazu seien besagte Abstimmungen vonnöten.

Mit im Boot: Gestaltungsbeirat der Stadt

Was generell nichts an den Plänen zur Bebauung der ehemaligen Hofstelle Elbs (gegenüber vom „Graf Hugo“) ändert. Länger schon wird sie nicht bewirtschaftet und soll - nach umfangreichen Planungen, so auch mit dem Gestaltungsbeirat der Stadt - unter der teba-Bezeichnung „stadTTraum“ in die Umsetzung gehen.

Mit dieser Darstellung wirbt die teba an der Ecke Bahnhofstraße/Meistersteig für den „stadTTraum“. (Foto: Roland Weiß )

Angedacht sind auf dem Eckgrundstück Meistersteig/Bahnhofstraße 38 Wohneinheiten in einer altersgerechten Neubauimmobilie. Dahinter stehen die teba Wohnbau GmbH, die die Anlage verwirklicht, das Büro architekt S sowie „Leben am Bodensee“ als Immobiliensparte der Sparkasse.

Wohnungsgrößen von 42 bis 73 Quadratmeter

Barrierearme Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen sollen hier entstehen. Aus den Angeboten auf Immobilienplattformen lässt sich erkennen, dass von den 34 Parkmöglichkeiten 30 in der Tiefgarage zu finden sind. Weiter heißt es: „Die Wohnungsgrößen der 38 Wohneinheiten reichen von ca. 42,5 bis 73 Quadratmeter. Die Wohnungen werden durch einen ebenerdigen Zugang schwellenlos über großzügig angelegte Treppenhäuser mit jeweils einem Aufzug erschlossen.“