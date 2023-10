Eigentlich wollte die Tettnangerin Brunhilde Michelberger am 12. September vom Bärenplatz aus mit dem Bus nach Langenargen fahren, um zu testen, ob eine Busfahrt auch für ihre beiden betagten Schwestern, die auf einen Rollator angewiesen sind, infrage kommt. Brunhilde Michelberger nutzt den öffentlichen Nahverkehr regelmäßig, da sie nicht mehr Auto fährt und aus Klimaschutzgründen.

Doch aus dem geplanten Ausflug wurde ein größeres Abenteuer. Als Brunhilde Michelberger pünktlich an besagtem Dienstag zur Abfahrtzeit um 13.14 Uhr, die sie dem Internet entnommen hatte, an der Haltestelle am Bärenplatz stand, wartete sie vergebens. Es kam kein Bus nach Langenargen.

Bahnhofstraße, Bärenplatz oder doch Seestraße?

„Als ich drei Busfahrer, die nacheinander die Haltestelle anfuhren, nach dem Bus in Richtung Langenargen fragte, hatte der erste „keine Ahnung“, der zweite meinte „von hier fahren keine Busse nach Langenargen“ und der dritte schickte mich zur Bahnhofstraße“ erzählte Brunhilde Michelberger. Schwierig sei dabei gewesen, dass die Fahrer teilweise nicht gut Deutsch verstanden und sprachen.

Eine Baustelle bringt zeitweise Umplanungen bei den Haltestellen (im Bild Brunhilde Michelberger am Bärenplatz) mit sich. Inzwischen ist sie aber Vergangenheit. (Foto: scht )

Nachdem Brunhilde Michelberger dann an der Haltestelle in der Bahnhofstraße angekommen war, habe sie dort keinen Busfahrplan nach Langenargen vorgefunden, wie sie sagt. Als sie wiederum einen Busfahrer fragte, meinte dieser „ich glaube, die Busse nach Langenargen fahren von der Haltestelle Seestraße“.

In großer Höhe und mit winziger Schrift

Also ging sie Richtung Seestraße. Dort hielt gerade ein Bus, der nach Eriskirch fuhr. Als sie den, wie sie sagt, freundlichen Busfahrer fragte, gab dieser zur Antwort „von hier fährt kein Bus nach Langenargen. Die Busse nach Langenargen fahren ab Haltestelle Bahnhofstraße.“

Endlich im Bus ‐ mit einer Stunde Verspätung

„So bin ich wieder zurück zur Bahnhofstraße gegangen“ erzählt Brunhilde Michelberger. Sie sei mittlerweile ziemlich erhitzt und erschöpft gewesen. In der Bahnhofstraße habe ein hilfsbereiter junger Mann auf dem Mobiltelefon nach der Verbindung Tettnang-Langenargen gesucht und dort habe gestanden: Abfahrt an der Haltestelle Bärenplatz stündlich ab 13.14 Uhr. Was nun?

Doch dann hätten sie und der junge Mann zufällig einen Fahrplan entdeckt, der in großer Höhe und mit winziger Schrift auf die Fahrplanänderung hingewiesen habe.

Brunhilde Michelberger konnte daraufhin eine Stunde später als geplant von der Bahnhofstraße aus in den Bus nach Langenargen steigen.

Baustelle wirkt sich nicht mehr aus

Was sie gestört habe, seien die fehlenden deutlichen Informationen über die Fahrplanänderungen gewesen sowie die Tatsache, dass sie an Strauss Reisen und Bodo geschrieben und bisher keine Antwort erhalten habe.

Philip Reinalter von Strauss Reisen sagte dazu, dass durch die Baustelle am Bärenplatz bis 3. Oktober keine Busse von dort nach Langenargen fahren konnten. Darauf und auf die Ersatzhaltestelle in der Bahnhofstraße sei bei Bodo.de und der Bodo App sowie an der Haltestelle hingewiesen worden.

So handhabt es die Bahn auf ihrer Homepage

Auf die Bahn habe man keinen Einfluss. Bei Bahn.de würden Fahrplanänderungen wegen Baustellen nicht übernommen. Deshalb sei auf deren Homepage der Bärenplatz trotz der Sperrung weiterhin als Haltestelle ausgewiesen gewesen.

Auf Gestaltung und Lesbarkeit der Fahrpläne hätten die Busunternehmen laut Philip Reinalter keinen Einfluss, da sie vom Verkehrsverbund hergestellt würden. Viele Probleme gebe es auch durch Vandalismus. Hinweisschilder würden abgerissen oder zerstört.

Übersichtlicheres Layout bei Fahrplänen ist ein Ziel

Dass die Busfahrer keine Auskunft geben könnten, würde nicht am Sprachproblem liegen, sondern daran, dass die Linien von mehreren Busunternehmen abgedeckt würden und die Fahrer die fremden Linien gar nicht kennen.

Philip Reinalter betonte, mit Bodo an einem übersichtlicheren Layout bei den Fahrplänen arbeiten zu wollen.

Auch werde Brunhilde Michelberger auf ihre Beanstandung, die am 25. September über den Bodo Verkehrsverbund bei Strauss Reisen eingegangen sei, eine Antwort erhalten.