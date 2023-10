Tettnang

„Wir werden dich vermissen“

Tettnang / Lesedauer: 2 min

Nach 38 Jahren in der Klinik Tettnang wurde Helga Marschall jetzt offiziell von Personalleiter Peter Boemans (links) und Klinik-Leiter Jürgen Sachsenmaier in den Ruhestand verabschiedet. (Foto: MCB )

In der heutigen Zeit hat solch eine Geschichte Seltenheitswert: Helga Marschall, die jetzt im Kreis ihrer Kollegen offiziell in den Ruhestand verabschiedet wurde, hat nicht nur vor 47 Jahren ihre Ausbildung zur Krankenschwester in der Klinik Tettnang begonnen, sondern ist nach sechs „Wanderjahren“ auch dorthin zurückgekehrt, um 38 Jahre im OP, auf der Station und in der Zentralen Notaufnahme zu arbeiten, wie es in einer Pressemitteilung seitens der Klinik heißt.

Veröffentlicht: 09.10.2023, 14:06 Von: sz