Heute sind Touristen in Tettnang etwas Selbstverständliches. Die Anfänge der Öffnung für den Fremdenverkehr liegen im Jahr 1900. Da spielten das Schloss und der Hopfen allerdings kaum eine Rolle. Letzteren rückten erst die Nazis in den Mittelpunkt. Das Schloss und die Grafen von Montfort wurden nach dem Krieg zu Werbefiguren. Sogar als „Luftkurort“ bezeichneten Werber die Hopfenstadt zwischenzeitlich.

Ganz am Anfang stehen die Gesundheitstouristen, berichtet Stadtarchivar Patrick Wiesenbacher. Der Anfang ist in der Kaiserzeit, am 15. März 1900. 60 Tettnanger gründen an diesem Donnerstag den Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs Tettnang.

60 Mitglieder hat der Verein, so Wiesenbacher, „unter anderem Gastronomen, Handwerker, Unternehmer und weitere, im Stadtbild sehr präsente Personen.“ Im Jahr 1905 wird daraus der Verkehrs– und Verschönerungsverein.

Gute Luft und gute Lage in Tettnang

Es ist die Zeit der großen Kurorte, und am Bodensee werben alle sehr früh mit der guten Seeluft. Tettnang ist da nicht anders und bringt ein Prospekt heraus, auf dem die Höhe über dem Meeresspiegel (465 Meter) klar vermerkt ist.

Mit seiner Lage im Grünen in der Nähe des Bodensees hat Tettnang schon sehr früh geworben. (Foto: Mark Hildebrandt )

Die damalige Oberamtsstadt will ebenfalls mit Luftqualität und guter Lage Tagestouristen zu sich ins Hinterland locken. Und natürlich mit der schönen Aussicht. Der Hopfen findet auch Erwähnung, aber eher in Zusammenhang mit der Landschaft.

Aus heutiger Sicht skurril, aber damals modern: Auch die Wasserleitung und die vorhandene Elektrizität spielen in der Werbung eine Rolle. Und natürlich die gute Erreichbarkeit: Immerhin kommt man mit der elektrischen Eisenbahn von Meckenbeuren aus zur Stadt, die über Meckenbeuren an die Strecke Ulm–Friedrichshafen angeschlossen ist. Heute fährt dort nur noch ein Bus, die Bähnlelinie.

Welchen Slogan die Nazis prägten

Zeitensprung und Zeitenwende: Im Mai 1939 setzen die Nationalsozialisten Alfons Langensteiner als Tettnanger Bürgermeister ein. Er will den Fremdenverkehr auf eine neue Stufe bringen. Die Gleichschaltung bedeutet das Aus für den Verkehrs– und Verschönerungsverein. Das städtische Verkehrsamt Tettnang entsteht; es kommt zu einem kurzen Tourismusboom.

„Was jetzt spannend ist, ist die Verschiebung der Lage Tettnangs hin zum Hopfen“, sagt Patrick Wiesenbacher. Der habe da im Mittelpunkt gestanden, ganz im Sinne der Ideologie der Naturverbundenheit im Nationalsozialismus. Der Slogan: „Tettnang — im Hopfengarten des Schwabenlandes“.

NS bringt Berliner nach Tettnang

Das Ziel sind wiederum die Tagestouristen. Es gibt Bildpostkarten, Briefstempelreklame, Werbeannoncen, kleine Aufsätze in Magazinen wie Heimatfroher Naturfreund, Unser Schwabenland oder dem Hopfenmagazin der Deutschen Brauwirtschaft.

Die Kampagne nimmt aber schon vor Langensteiner Fahrt auf. Das Motto der Nationalsozialisten: „Lernt Deutschland kennen“. Schon hier ist Tettnang ein Ziel der NS–Organisation „Kraft durch Freude“ (KdF), dem damals größten Reiseveranstalter im Deutschen Reich. „300 Touristen kamen am 15. Juli 1934 in Tettnang an“, führt Wiesenbacher als Beispiel an, „da gab es gigantische Anstrengungen, die unterzubringen“.

Im Jahr 1940 ist Schluss mit Tourismusoffensive der Nazis

Damit sich die Touristen in Tettnang auch wohlfühlen, ordnet NS–Bürgermeister Langensteiner einiges an. An den Häusern hat Blumenschmuck zu sein, der Torbogen soll aufgeräumt werden, die Gaststätten sollen ihre sanitären Einrichtungen in Ordnung bringen. Und, so Wiesenbacher, „es gibt nun Wegweiser im Ort. Und Wanderwege werden beschildert“. Parteitourismus spielt ebenfalls eine Rolle, auch gibt es mehrere Lager der NS–Jugendorganisation Bund deutscher Mädchen (BdM).

Prospekt 1901: Die erste Werbebroschüre für Tettnang überhaupt wirbt mit der Lage – und der guten Luft, 465 Meter über dem Meeresspiegel. (Foto: Stadtarchiv Tettnang )

Im Jahr 1940 ist dann schon Schluss mit der Tourismus–Offensive der Nazis. Der Zweite Weltkrieg fordert alle Ressourcen. Wiesenbacher: „Tourismus wurde verboten, um die Versorgung der Bevölkerung mit Kohle sicherzustellen.“ Die Reichsbahn musste andere Aufgaben als den Krieg zurückstellen. Insbesondere gab es hier denn die Einschränkung im Reiseverkehr.

In den Zügen gibt es nach dem Krieg Trachtenwerbung

Nach dem Krieg macht Tettnang erst mal dicht. „Firmen überrollten Städte damals mit dem Angebot, Werbeprospekte zu erstellen“, schildert Wiesenbacher die Ereignisse im Jahr 1949. Aber es gab gar nicht genug Betten. „Zielgruppe waren bis dahin ja immer die Tagestouristen“, erklärt Wiesenbacher das Dilemma.

Was indes läuft, ist die Werbung durchs damalige Land Württemberg. Wer mit dem Zug die Landesgrenze überquert, muss damit rechnen, dass Trachtengruppen in den Abteilen Werbung machen. Wiesenbacher: „Darunter waren auch Trachten aus Tettnang vertreten.“

Filme wie „Heiße Ernte“ sind Werbung für Region

Das städtische Verkehrsamt wird nach dem Krieg wieder aufgelöst. An seine Stelle tritt wieder der Verkehrs– und Verschönerungsverein, den die Nazis abgeschafft hatten. Und mit dem Wechsel in die 1950er nimmt auch die Werbeoffensive wieder Fahrt auf, berichtet der Stadtarchivar: „Werbung im Oberschwabenfilm, Rundfunk, Prospekte, Anzeigen in Bus– und Bahnfahrplänen sind Beispiele dafür.“

Das Neue Schloss in Tettnang spielt touristisch erst nach dem Zweiten Weltkrieg eine zentrale Rolle in der Vermarktung. (Foto: Mark Hildebrandt )

Legende ist sicher der Heimatfilm „Heiße Ernte“ von 1956, in dem Erntehelfer nach der Arbeit im Hopfenfeld im Hinterland in den kühlenden Bodensee springen können. Hier in der Region ein sicherer Lacher, locken Filme wie dieser Touristen an den See. Eine Strategie, die Wirkung zeigt, wie Wiesenbacher weiß: „Im Jahr 1950 gab es in Tettnang 5719 Übernachtungen, im Jahr 1957 waren es schon 14788.“

Durchs Auto ist man auch schnell anderswo

1955 wird aus dem Verkehrs– und Verschönerungsverein der Verkehrs– und Heimatverein, der sich erst im Jahr 2001 auflöst. Das Wort Verkehr indes ist und bleibt Programm, sagt Wiesenbacher: „Durch die Motorisierung rückt der Bodensee in greifbare Nähe.“ Der Autotourismus verbessert die Erreichbarkeit. Ist man hier, ist man auch schnell anderswo sozusagen. Und, so Wiesenbacher zu der Nachkriegszeit: „In Tettnang sind Übernachtungen günstiger als direkt am See.“

Um der Masse der Touristen Herr zu werden, müssen Betten her. Die Hotels und Gasthäfe reichen nicht aus. „Die Tettnanger sind ermutigt worden, Ferienzimmer anzubieten. Ferienwohnungen spielten dagegen noch nicht eine so große Rolle wie heute“, sagt der Stadtarchivar. Hier kommen dann beispielsweise Landwirte zum Zuge.

Kreative Freiheit: Luftkurort im Bodensee–Obstparadies

Plötzlich spielt auch das Schloss in der Werbung eine Rolle. Ein halbes Jahrhundert lang steht das Monument in Sachen Tourismus einfach nur da und wird beiläufig erwähnt, ab den 1950ern wirbt Tettnang nun auch mit den Montfortern und mit deren kulturellem Erbe.

Aber damit nicht genug: Tettnangs Tourismus wirbt mit allem, was die Stadt zu bieten hat. Hopfen spielt ebenfalls eine große Rolle, auch der Spargel. „Da gab es allerdings auch einige kreative Freiheiten“, sagt Wiesenbacher und zeigt den Schriftzug: „Luftkurort im Bodensee–Obstparadies“. Ein wenig könnte es wie das Schließen eines geschichtlichen Bogens wirken, was der Stadtarchivar da zeigt: Man könnte es als gute Montfort–Tradition bezeichnen, wie bei der Falschmünzerei mehr aus etwas zu machen als es wirklich ist.

Mit Hightech wirbt Tettnang eher um Arbeitskräfte

Viel später sei noch Hightech dazugekommen, sagt Wiesenbacher. Da allerdings war die Zielgruppe dann eine andere, nämlich Arbeitskräfte: „Arbeiten Sie dort, wo andere Urlaub machen“, fasst Wiesenbacher die zentrale Idee fürs Jobwachstum in Tettnang zusammen.

Und sagt mit Blick auf den Tourismus heute: „Hopfen und Schloss sind sicher nicht das Schlechteste, was man als Stadt haben kann.“