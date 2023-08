Das Blaulicht darf nicht mehr funktionieren und muss abgeklebt sein: Das ist nur eins der vielen Details, wenn man einen Krankenwagen als Spende in die Ukraine bringen möchte. Dass es Anfang August dann doch alles geklappt hat, darauf ist ein Team aus der ganzen Region ziemlich stolz. Denn es bedeutet einen riesigen Aufwand.

Normalerweise funktioniert das mit den Spenden so, erklärt der Tettnanger Christof Ronge: „Man ruft an und fragt nach. Und irgendwann hat jemand was.“ Klinkenputzen. Beim Krankenwagen war das anders: Die Firma Böhringer Ingelheim kam direkt auf Thomas Ruf aus Maselheim zu, einer Gemeinde bei Biberach. Durch die vorherigen Spendenfahrten war der bekannt, Ruf ist ohnehin gut vernetzt. Die Helfer sagten: „Ja, wir machen das.“

Warum keine Hilfsgüter in den Krankenwagen dürfen

Die regelmäßigen Hilfstransporte führen viele verschiedene Menschen aus der Region zusammen: Neben Ruf und Ronge noch Herbert Meinl aus Tettnang, Kevin Denes und Josef Brown aus Schwendi, im Kernteam mit dabei sind auch noch Markus Wiedmaier aus Oberlangnau und Manuel Mehltretter aus Weingarten, dazu der Verein Family Help aus Mietingen. Und auch immer mit dabei: Viel Geduld.

Der Krankenwagen im Ausgangszustand. Die Beschriftung muss vor dem Transport auch ab. (Foto: Ronge )

Normalerweise liefert die Gruppe Hilfsgüter wie Kinderkleidung, Spielsachen, Kinderfahrräder oder Lebensmittel in die Gegend rund um Lemberg. Das war auch diesmal wieder der Fall — zwei Transporter füllten die Hilfsgüter. Noch ein Beispiel für die Bürokratie: Der Krankenwagen durfte nicht mit Spenden befüllt werden. Manuel Mehltretter erklärt: „Es gibt an der Grenze zwei Ausfuhrschlangen: eine für Fahrzeuge und eine für Waren.“

Die Behörde muss da auch Vertrauen schenken

Als der Krankenwagen noch auf dem Firmengelände steht, können die Helfer noch gar nicht viel damit anfangen. Denn einen Krankenwagen dürfen sie nicht bewegen. Sie könnten ja das Blaulicht anmachen oder die Sirene. Oder sie könnten sich als Sanitäter ausgeben. Oder wild die Funkanlage bedienen. „Es sind ja alles Sonderbauten“, sagt Christof Ronge.

Da muss man viel Überzeugungsarbeit leisten. Christof Ronge

Das Problem ist: Es bedarf einer Sondergenehmigung. Und wer auch immer im Amt arbeitet, muss den Helfern viel Vertrauen entgegenbringen. Denn dass beispielsweise Blaulicht und Horn ausgestöpselt und nicht betriebsbereit sind, heißt ja nicht, dass man es nicht wieder einstöpseln könnte. Kein Routinefall, zugleich herrsche auch in den Ämtern Personalnot, sagt Ronge: „Da muss man viel Überzeugungsarbeit leisten.“

Deutsch–ukrainische Ausfuhrpapiere zählen nicht

Manuel Mehltretter ergänzt: „Und viel Vorarbeit.“ Er bringt einige Beispiele: Alle Anträge schon mal ausfüllen, die Sonderfunktionen technisch außer Kraft setzen lassen, das Blaulicht abkleben, das Fahrzeuggutachten beauftragen, abstempeln lassen. Damit dann zum Amt.

Vor Ort laden die Helfer die Spenden aus den Transportern und übergeben sie an die ukrainischen Hilfsorganisationen im Land. (Foto: Ronge )

Doch dann, das machen Ronge und Mehltretter deutlich, beginnt der Spaß noch mal. Denn hat man einen Sachbearbeiter gefunden, der die Sondergenehmigung für die Überführung erteilt, gilt die nur für ein paar Tage: „Dann mussten wir das Fahrzeug noch von der Firma auf uns ummelden, eine Versicherung abschließen.“ Die Ausfuhrpapiere müssen dann auch noch polnisch–ukrainisch sein.

Zeitfenster für die Ausfuhr ist knapp bemessen

„Das haben wir bei der ersten Fahrt schmerzhaft gelernt“, sagt Manuel Mehltretter. Denn es ist der zweite Krankenwagen, den sie in die Ukraine gebracht haben. Der erste war eine Spende des Musikvereins Schemmerhofen, also ebenfalls aus dem Biberacher Umland. An der Grenze zur Ukraine mussten sie damals umkehren. Die deutsch–ukrainischen Ausfuhrpapiere reichten nicht aus. 15 Stunden warteten sie damals am Zollamt in Polen.

Diesmal machen sie es gleich richtig. Aber klar wird im Gespräch: Wenn es einmal anläuft, müssen alle weiteren Schritte schnell gehen. Das Fahrzeug muss in der Ukraine ankommen, bevor die Sondererlaubnis erlischt. In den ersten Tagen des Augusts startetet der kleine Konvoi mit zwei Transportern und dem voll bestückten Krankenwagen Richtung Lviv (Lemberg).

Krankenwagen ist jetzt grün lackiert nahe der Front

Vor Ort können die deutschen Helfer dann durchatmen: Die ukrainischen Organisationen nehmen alles entgegen, melden das Fahrzeug um und lassen es grün umspritzen. Dieser Krankenwagen ist jetzt in der Nähe der Front im Einsatz. Er nimmt mit seinem Ärzteteam in der Nähe von Saporischschja Kranke und Verletzte auf, die es ins Hinterland bringt. Bekannt ist der Ort, weil dort das größte Kernkraftwerk Europas steht, das derzeit von russischen Truppen kontrolliert wird.

Thomas Ruf sieht zwei Ebenen der Unterstützung: „Manchmal ist es so, dass wir Dinge besorgen, die sehr dringend sind und wir somit auch Krankenhäuser in ihrer Ausstattung unterstützen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Leute uns persönlich wahrnehmen, wenn wir da sind und dass sie einen Zuhörer haben.“ Die Transporte würden so lange weitergehen, wie es notwendig sei.