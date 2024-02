Die Tettnanger Stadtbücherei und KITT laden zu drei Veranstaltungen rund um den Internationalen Frauentag 2024 am Freitag, 8. März, ein

„Wie eine Gemeinde von starken Frauen profitiert“: So lautet das Motto eines Vortrags, der um 18 Uhr beginnt. Zu Gast ist die Direktorin des Frauenmuseums Hittisau, Stefania Pitscheider-Soraperra. Sie kommt zu einem Vortrag und Gespräch über die Entstehungsgeschichte und über die Arbeit des Frauenmuseums Hittisau. Das Museum ist weltweit das einzige Frauenmuseum auf dem Land und das einzige seiner Art seiner Art in Österreich. Nach dem Vortrag wird es bei kleiner Bewirtung Gelegenheit zum Austausch mit der Museumsdirektorin geben.

Wie konnten Gemeinderat und Feuerwehr in dem etwa 2000 Einwohner großen Ort überzeugt werden, ein gemeinsames Gebäude zu errichten und zu beziehen? Wie haben die Museumsfrauen den Ort beeinflusst ? Wie arbeiten sie? Was sind ihre Themen und Ziele? Diese und weitere Fragen werden am Vortragsabend besprochen.

Einen Blick auf zwei bemerkenswerte Frauen wirft das Tettnanger KITT. Ebenfalls am 8. März lädt es um 20 Uhr zum Preview des neuen Films „Maria Montessori“ ein. Am Samstag, 9. März, widmet sich ein weiterer Film um 20 Uhr der erst vor wenigen Jahren entdeckten Malerin Hilma af Kint. „Jenseits des Sichtbaren“ führt in ihre Welt und Kunst hinein.

Der Eintritt für die Veranstaltung in der Stadtbücherei ist frei. Anmeldungen sind unter www.stadtbuecherei-tettnang.de möglich.