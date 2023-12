Lauferfolge und der Name Schwarz, da wird in Tettnang die Erinnerung ans Jahr 2003 wach, als der 18-jährige Ruben zum Europameistertitel über 3000-Meter-Hindernis in der Altersklasse U20 stürmt. Jetzt gibt es wieder Lauferfolge, die mit dem Namen Schwarz verknüpft sind - und der Apfel fiel dabei nicht weit vom Stamm. Nur: Wer ist Apfel, wer Stamm?

Heinz Schwarz war über vier Jahrzehnte in Tettnang ein Begriff - als Arzt. Und als Vater von Ruben, dessen Triumph im finnischen Tampere und anschließende Ehrung vor Tettnangs Rathaus so manchem noch in Erinnerung ist, auch wenn 20 Jahre vergangen sind.

Gefühlt in den Fußstapfen des Sohnes

Jetzt schickt sich Heinz Schwarz an, in die gefühlten Fußstapfen seines Sohnes zu treten. Respektive ist es schon, könnte er sich doch den Weltmeistertitel auf die Visitenkarte drucken lassen.

Heinz Schwarz, Medaillengewinner bei der Deutschen Straßenlaufmeisterschaft 2023. (Foto: prv )

Wird er nicht - schon deshalb, weil der Beiname lang wäre. „Sieger bei den Sportweltspielen der Medizin und des Gesundheitswesen im Halbmarathon in der Altersklasse 70 plus“ hieße der korrekt. Errungen im Juni 2022 in Portugal bei Bullenhitze und nach vier Fünf-Kilometer-Runden auf Asphalt.

Mit Spikes dem Sumpf trotzen

Doch auch auf nationaler Ebene ist der Name Heinz Schwarz mittlerweile ein Begriff. Jüngst ist er Zweiter und Dritter geworden: Silber holte er im November bei der Deutschen Crosslaufmeisterschaft in Perl (Saarland) auf extrem schwerem Geläuf, das neben Sumpfpassagen auch ein rutschiges Auf und Ab aufwies und Schwarz zur Ankündigung verleitete: „Beim nächsten Mal werde ich mit Spikes laufen.“

Bronze heimste er bereits im September bei der DM im 10 km-Straßenlauf in Bad Liebenzell ein, beides in der Altersklasse M75. Gestartet ist er dabei nicht für den TSV Tettnang oder VfB Friedrichshafen, in denen er schon lang Mitglied ist (in letzterem nicht mehr). Startrecht hat Heinz Schwarz seit dem Vorjahr für die LG Rhein-Wied, deren Trikot er bei den Titelkämpfen trägt.

Waldbreitbach - jeder Zweite ist VfL-Mitglied

Teil dieser Laufgemeinschaft ist nämlich der VfL Waldbreitbach, dem sich Heinz Schwarz verbunden fühlt. Dessen Vorsitzenden und Lauftreffleiter Wolfgang Bernath hatte er bei einem Laufcamp auf Mallorca kennengelernt. Die freundschaftlichen Bande führten schließlich dazu, dass Schwarz für den rührigen Verein aus dem Westerwald die Meriten „einfährt“.

3000-m-Hindernis, das war die Strecke von Ruben Schwarz. Auf ihr wurde er 2003 U20-Europameister in Tampere/Finnland. (Foto: Olaf Möldner )

„Wir sind froh und stolz, einen so erfolgreichen Seniorenläufer in unseren Reihen zu haben“, sagt denn auch Josef Hoß für die VfL-Abteilung Leichtathletik. „Seine läuferischen Erfolge können sich sehen lassen“, nennt Hoß zusätzlich zu den Medaillen noch den zweiten Platz von Heinz Schwarz in der Altersklasse M75 auf der Bestenliste des Landesverbands Rheinland im 10-km-Straßenlauf und im Halbmarathon.

Dank gilt Markus Weber und Andreas Butz

Dabei hat Heinz Schwarz spät erst mit dem Laufen begonnen, dies unter der Prämisse: „Ich muss wieder was tun.“ Bevor er Mediziner wurde, hatte er Sport studiert. Wettkampfmäßig Sport zu betreiben, war dann aber erst nach dem Berufsleben wieder eine Zielsetzung. Unterstützt von den Trainern Markus Weber (ab Herbst 2020) und Andreas Butz (ab Frühjahr 2022) war dabei zunächst alles auf die Weltmeisterschaft der Sportmediziner ausgerichtet - mit hohem Aufwand (inklusive Leistungsdiagnostik) und großem Erfolg, wie sich zeigen sollte.

Spezialisieren auf die 800-Meter?

Erstaunlich daher, dass sich Schwarz „in einer Orientierungsphase“ in seiner sportlichen Karriere sieht. Verständlich wird das dadurch, dass er neben den langen Strecken -- fast schon nebenbei -- die 800 Meter für sich entdeckt hat. Bei einem Leistungstest wurde er mit einer Zwischenzeit gemessen, die ihn auf Bundesebene in seiner Altersklasse zu höheren Weihen befähigt.

Ehrung für Europameister Ruben Schwarz. Vor 20 Jahren nahm sie Bürgermeister Harald Meichle auf Tettnangs Rathaustreppen vor. (Foto: Roland Weiß )

Für den Winter und die Halle ist nun die deutsche Meisterschaft im März das Ziel. Um hier über 800 Meter starten zu dürfen, muss sich Heinz Schwarz qualifizieren - das soll Ende Januar in Chemnitz gelingen, „immer unter der Voraussetzung, ich bleibe unverletzt“.

Wenn Anekdoten alles sagen

Und sein Sohn Ruben? Hat sich heute ähnlich stark dem Beruf (Kardiologe) und der eigenen Familie verschrieben, wie es Heinz Schwarz zu seiner Zeit tat. Daher ist der „Junior“ auch nicht mehr auf der Tartanbahn, sondern allenfalls ab und an auf dem Eriskircher Rasen (AH-Fußball) zu finden. Anekdoten tauschen Vater und Sohn mitunter aus, was die aktuelle läuferische Karriere des Ersteren betrifft. „Da wiederholt sich eigentlich alles“, sagt Heinz Schwarz auf die Frage, wie sich 2003 und 2023 unterscheiden.

Was den Bogen zum Anfang dieses Artikels schlägt: „Lauferfolge und der Name Schwarz.“