Dass es keine Rekordernte werden wird, daraus macht Jürgen Weishaupt kein Hehl. Der Geschäftsführer des Tettnanger Hopfenpflanzerverbands ist nächste Woche bei seiner 25. Hopfenernteschätzung dabei.

Die Regenfälle der letzten Wochen haben ihm zufolge aber die Hoffnung genährt, dass es zumindest in Sachen Inhaltsstoffe gut ausschaut. Eine Besonderheit: Der Boden sei weiter bearbeitbar gewesen, der Untergrund habe das Wasser aufgesaugt wie ein Schwamm.

Warum der Ostwind ein Problem war

„Am Anfang war es so nass, dass gar keine Bodenbearbeitung möglich war“, sagt Weishaupt zum Start ins Jahr. Danach wurde es dann trocken. „Mitte Mai war der letzte nennenswerte Niederschlag“, sagt der Hopfenexperte. Im Juni gab es in Tettnang dann nur 31 Liter pro Quadratmeter (langjähriges Mittel: 130).

Gegen Ende August starten die Hopfenpflanzer in der Region in der Regel mit der Hopfenernte. (Foto: Mark Hildebrandt )

Weishaupt berichtet von Rückmeldungen der Pflanzer, was der Ostwind während dieser Zeit angerichtet hat: „Der Boden war sofort wieder trocken, wenn es mal etwas geregnet hat.“ Der fortdauernde, starke Wind habe außerdem dafür gesorgt, dass es ständig Schläge auf die Hopfenranken gegeben habe, was nicht ganz ohne Spuren geblieben sei.

Gerade der Junghopfen leidet

Die Trockenheit habe gerade bei Flächen mit Junghopfen für Probleme gesorgt. Der habe auf den 50 Hektar (20 davon komplett neu angelegt), besonders gelitten. Die seien anfälliger als ältere Hopfenpflanzen, deren Wurzeln ausgebildet seien, sagt Weishaupt: „Die holen sich das Wasser dann von unten aus der Erde.“

Wenn junge Pflanzen aber sozusagen im Wasser stehen, versorgen sie sich nahe der Oberfläche und bilden erst mal keine Wurzeln in die Tiefe aus, weil sie es nicht müssen. Wenn es dann trocken wird, kommen sie nicht mehr ans tieferliegende Wasser im Boden.

Immer wieder Thema: der Wunsch nach Bewässerung

Was bei solchen Trockenphasen immer wieder als Thema aufkomme, sei Bewässerung. Hier gehe es nicht um die Nutzung von Grundwasser, sondern um das Abfangen von Starkniederschlägen oder Höchstständen bei Oberflächengewässern. Klar wird im Gespräch mit Weishaupt, dass es hier auch politische Lösungen braucht.

Und wie gut ein Hopfengarten mit Trockenheit klarkommt, das sei natürlich auch eine Frage der Lage: Es gebe gute Böden in der Region, die das alles wegstecken würden, so Weishaupt. Aber bei leichten Böden wie im Argental oder bei schweren Böden wie in Obermeckenbeuren würde sich ein Mangel oder Überschuss an Wasser doppelt so stark bemerkbar machen.

So wirken sich die letzten Regenfälle aus

Und beim Wachstum der Anbaufläche in den letzten zehn Jahren sind eben auch sogenannte Grenzlagen erschlossen worden, die früher nicht in Frage gekommen wären. Zwar gebe es auch gute Bestände im Anbaugebeit, aber im Großen und Ganzen seien die einzelnen Hopfenranken schon recht dünn, sagt Weishaupt.

Mit den reichen Regenfällen der letzten Wochen, verbunden mit der Wärme, würde es jetzt allerdings so ausschauen, dass zumindest die Inhaltsstoffe, also Alphasäure– oder Ölgehalt, gut seien. Die Menge könnte möglicherweise mit dem Vorjahr vergleichbar sein, schätzt Weishaupt, aber da seien auch die Inhaltsstoffe schwach gewesen.

Gut für den Handel, schlecht für die Pflanzer

Die Lage sei schlecht für die Pflanzer, aber gut für den Handel: Auf diesen Punkt bringt es der Hopfenexperte fürs Hopfenjahr 2023 in Tettnang. Zwischen 2019 und 2021 hätten sich die Lager gefüllt. Handel und Brauwirtschaft würden immer noch von den Lagerbeständen zehren.

Hierum geht es: In den Hopfendolden sind die Inhaltsstoffe, die Brauer weltweit in ihrem Bier verarbeiten. Man unterscheidet dabei zwischen Bitter- und Aromasorten. (Foto: Carl-Friedrich Layer )

Auf der anderen Seite sei es so, sagt Weishaupt: „Es wird Pflanzer geben, die ihre Vorkontrakte nicht bedienen können.“Das sind Abkommen der Pflanzer mit den Handelshäusern, zu welchem Preis diese den Erzeugern welche Menge garantiert abnehmen.

Liegt die Menge darüber, können die Landwirte diese als Freihopfen selbst vermarkten. In Jahren wie diesen ist die Freihopfenmenge recht gering.

Kostensteigerungen machen Pflanzern zu schaffen

Hinzu kommt ein zweiter Aspekt, auf den Weishaupt hinweist: Die Betriebskosten für die Hopfenpflanzer sind insgesamt gestiegen. Da schlägt es dann noch einmal doppelt rein, wenn die Erntemenge wahrscheinlich erneut geringer sein wird. Wenn aber die Ernte geringer wird, könnten die Preise wieder steigen.

Das wiederum könnte ein Nachteil für Pflanzer sein, die sich erst zuletzt wieder für einige Jahre gebunden haben, so Weishaupt. Die nämlich nehmen einen Teil des möglichen Preisaufschwungs dann nicht mit.

Klimatolerante Sorten kommen im Markt nicht an

Zugleich liegt der Bierkonsum noch nicht wieder auf Vor–Coronaniveau. Weishaupt sieht hier aber verschiedene Faktoren: Zwar gebe es diesen Trend schon länger, aber in diesem Jahr sei eben auch noch das kalte Frühjahr dazu gekommen: In anderen Jahren hätten die Biergärten etwa schon viel früher öffnen können.

Mit Blick auf die Wetterereignisse sagt der Hopfenexperte, dass die neuen klimatoleranten Sorten sich im Markt nicht behaupten könnten. Ein Grund sei, dass die Brauereien immer noch auf die bewährten Rezepte setzen würden.

So kommt es, dass die Landsorten Tettnanger und Hallertauer Mittelfrüh in Tettnang immer noch die Hälfte der Fläche dominieren.