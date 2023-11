Apfelsaft aus Baldensweiler hilft beim Brunnenbau in Banengo

Zu einem Riesenerfolg hat sich die Apfelsaftaktion der Schillerschule in Tettnang entwickelt. Landwirt Ludwig Häfele hat der Grundschule eine Streuobstwiese in Baldensweiler zur Verfügung gestellt, dort sammelten rund 280 Erst- bis Viertklässler unter Federführung der Lehrkräfte und koordiniert von Elke Sorg die Äpfel ein.

Heraus kam vor Kurzem ein übervoller Anhänger mit reifen Äpfeln. In einer Kelterei in der Region zu Saft gepresst warten nun sieben Paletten voller Bags in the Box auf Käufer.

Hier gibt es den speziellen Saft

Jeweils fünf Liter fasst ein Gebinde. Erwerben lässt es sich dieser Tage in der Zeit von 11.50 bis 12.40 Uhr direkt an der Grundschule sowie an zwei Samstagen auf dem Städtlesmarkt. An einem Stand am Kronenbrunnen wird der Saft am 18. und 25. November jeweils ab 9 Uhr zum Verkauf angeboten ‐ eben in besagten in 5-Liter-Gebinden („Bag in box“).

Nach und nach füllt sich der Anhänger: Bei Baldensweiler sammeln die Schillerschüler Äpfel für einen guten Zweck. (Foto: gss )

Dabei kommt zum Erzeugerpreis von fünf Euro ein Aufschlag von je fünf Euro hinzu, der dem Brunnenbau in der Stadt Banengo im Osten Kameruns zugute kommt.

Reines Wasser ist keine Selbstverständlichkeit

Dahinter steckt eine Herzensangelegenheit von Familie Wansi, die seit Längerem in Tettnang lebt, mit den Gedanken (mitunter auch zu Besuch) jedoch immer wieder in der Heimatstadt der Eltern respektive Großeltern ist.

Sauberes Wasser gibt es dort kaum, zumal es bei der staatlichen Wasserversorgung zuweilen hakt. Abhilfe schaffen soll der Bau eines Trinkwasserbrunnens in diesem Quartier in Kameruns drittgrößter Stadt.

Thema im Schulunterricht ‐ und was daraus werden kann

Unter dem Themenschwerpunkt Wasser im Grundschulunterricht schilderte Drittklässlerin Elykia Wansi im Vorjahr die Problematik, und seither ist einiges in die Wege geleitet worden. Aus dem Weihnachtskonzert des Frauenchors Allegro ergab sich ein Erlös von 2400 Euro, der um 1100 Euro aufgestockt wurde, die aus dem ersten Helmut-Dreher-Gedächtnisturnier stammten.

Aus diesem Kräftemessen der Freizeitfußballer in der Gührer-Halle waren weitere 1100 Euro an „Kaique“ geflossen: Mit ihm unterstützt der Meckenbeurer Verein Pro Aktion Zukunft PAZ ein Kindergarten-Projekt in der brasilianischen Großstadt Goiania.

Koordination erfolgt vor Ort in Kamerun

Das Wasservorhaben in Kamerun soll in Angriff genommen werden, wenn 5000 Euro an Spenden zusammengekommen sind. Elykias Großvater, der in Kamerun lebt, koordiniert das Projekt vor Ort ‐ von ihm stammt auch der Kostenvoranschlag. Mit dem Erlös aus der Apfelsaftaktion könnte der Betrag noch in diesem Jahr wahrwerden ‐ und sauberes Wasser keine Seltenheit mehr sein.