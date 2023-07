Wie Annett Langer vom Spatzennest sich für Familien einsetzt

Dass Annett Langer in diesem Jahr eine Preisträgerin des Stillen Ehrenamts bei der Bürgerstiftung Tettnang sein würde, ist im Nachhinein kaum verwunderlich.

Die Vorsitzende des Elternvereins Spatzennest hat zusammen mit vielen Helfern ein halbes Jahr lang berufstätige Kita–Eltern aus Tettnang gerettet.

Vorzeigeprojekt Nachmittagsbetreuung

Wenn man mit ihr spricht, drängt sich ein recht bekannter Spruch auf: „Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam eine, die wusste das nicht und hat's gemacht.“

Das trifft eigentlich auf einiges zu, das wegen Annett Langer entstanden sind. Aber die Nachmittagsbetreuung von September bis März ist hierfür ein Vorzeigeprojekt.

Auch Gegenwind ertragen

Als die gelernte Krankenschwester das erste Mal die Idee äußerte, nicht nur an einer Kita, sondern an allen eine private Nachmittagsbetreuung anzustreben, weil die Stadt diese nicht mehr gewährleisten konnte, gab es nicht wenige, die sie als verrückt oder als Traumtänzerin bezeichneten.

Bei einem Treffen der Kitaleitungen, der Elternbeiräte und der Verwaltung flogen vor dem Start im September 2022 die Fetzen.

Annett Langer saß damals da, hörte zu, stellte ihr Konzept vor und ertrug auch den Gegenwind von Eltern, die ihre Kinder keinen Ehrenamtlichen anvertrauen wollten.

„Glaube versetzt Berge“, sagt Annett Langer

Doch es gab andere, die dankbar waren. Weil sie ihren Beruf weiter ausüben konnten. Weil es später auch funktionierte. „Natürlich hatte ich so etwas vorher noch nie gemacht“, sagt die 43–Jährige im Gespräch.

In der Tat: Welche Ehrenamtlichen bauen einfach mal nebenher eine komplette Betreuung in offenen Spielgruppen auf?

Im Fokus für Annett Langer waren die Eltern, die diesen Bedarf hatten. Nicht nur Paare, auch Alleinerziehende. Die auf Arbeitgeber trafen, die nach Corona auch an ihre Grenzen kamen und nicht mehr alles mitmachten.

„Glaube versetzt Berge“, sagt Annett Langer auf die Frage hin, ob sie immer vom Erfolg der Idee überzeugt gewesen sei.

Sie würde sich selbst nie in den Vordergrund spielen

Beim dem Aufgabenberg Nachmittagsbetreuung war es die Anforderung, rund 30 Helfer täglich an vier Tagen in der Woche in den Einrichtungen einzusetzen.

Zusammen mit anderen Engagierten organisierte sie die Dienstpläne, warb um Mithilfe, hing stundenlang am Telefon, bis das Ohr wehtat.

Wenn sie selbst das erzählt, klingt das natürlich bescheidener. Annett Langer ist keine Lauttreterin. Keine, die sich selbst in den Vordergrund spielen würde.

Sie macht einfach einen Schritt nach dem anderen. Auch wenn sie viel bewegt hat, passt das mit dem stillen Ehrenamt bei ihr.

Langer setzt sich mit Nachdruck für Ideen ein

Nicht weil sie still ist: Langer setzt sich mit Nachdruck für Ideen wie diese ein, läutet die Werbetrommel. Aber sie spielt sich selbst nicht in den Vordergrund, betont den großen Einsatz der anderen.

Aber wenn sie unaufgeregt und sachlich berichtet, wird klar, welcher Marathon das auch für sie ist.

Annett Langer bleibt an der Stelle nicht stehen. Sie freut sich natürlich, dass alles gut lief. Ihre Vision ist, das Spatzennest nicht nur als Bindeglied in der Kinderbetreuung zu etablieren, sondern auch im Hortbereich.

Der Vorteil: „Die Stadtverwaltung darf Menschen nicht mit der Ehrenamtspauschale bezahlen, aber wir dürfen das.“

Schnell mal zwischen Terminen zum Bäcker

Themen wie Inklusion und Integration, die Quartiersidee, Themen wie Wahlgroßeltern, dazu Aktionen wie Spendensammlungen für ärmere Familien oder die Spielgruppe für Kinder während der Einkaufszeit bei der Tettnanger Tafel — die Gedanken und Pläne wirbeln schier durch den Kopf von Annett Langer.

Annett Langer (rechts) vom Spatzennest ist mit dem Preis fürs Stille Ehrenamt ausgezeichnet worden. (Foto: Spatzennest )

Und dann kommen wieder die kleinen Sachen. Brezeln fehlen? Kein Problem. Sie schwingt sich aufs Rad und holt die schnell zwischen zwei Terminen beim Bäcker. Langer ist sich selbst für nichts zu schade. Und sie kann begeistern. Andere mitziehen.

Anderes Beispiel: Die Wundertüten

Das hat Roxana Wirth am eigenen Leib miterlebt. Sie organisiert mit Patricia Zsarowski die Wundertüten, ein Treffen für Familien mit Kindern mit Trisomie. Das hätte nicht so kommen müssen.

Eigentlich hatte Wirth Langer gegenüber nur geäußert, wie schön es wäre, wenn es das geben würde.

Langer habe sie dann gefragt, warum sie das nicht selbst mache, berichtet Wirth. Als die Entscheidung dann wirklich gefallen sei, habe Langer wieder unterstützt.

So kann es dann auch gehen. Dass Annett Langer Fragen stellt. Nicht nachlässt. Ohne Ansehen ihrer eigenen Person. Sondern weil sie hinter ihren Überzeugungen steht.

Mehr Informationen zum Spatzennest Tettnang gibt es HIER.