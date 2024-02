Der rote Platz am Manzenbergstadion fällt als Baugrund raus. Die Waldschenke in Brochenzell darf doch bleiben. In Neukirch ist jetzt alles aus Lego. Und es gibt eine Lost-Places-Stadtführung durch Tettnang. Wenn es nicht wahr ist, dann ist es zumindest gut erfunden.

Leicht zu erkennen: Einige rote Ameisen laufen über den roten Platz am Manzenbergstadion. Die Art ist streng geschützt. (Foto: Mark Hildebrandt )

Sporthalle: Rotes Licht für Baubeginn

Dettlang - Im Herbst hätten eigentlich die Bagger anrollen sollen, um die jahr(zehnt)elang herbeigesehnte neue Sporthalle endlich Realität werden zu lassen. Doch nun deutet alles darauf hin, dass sich das Millionenprojekt erneut beträchtlich verzögert. Schuld sind artenschutzrechtliche Gründe - klingt wie ein schlechter Tettnanger Fluch, wurde jedoch jüngst durch ein Gutachten sozusagen rot auf weiß bestätigt.

Konkret haust auf dem Roten Platz, der als Standort für die neue Sporthalle auserkoren wurde, eine seltene Unterart der streng geschützten roten Ameise. Wie ein Biologe des beauftragten Gutachterbüros jüngst bei einer Vor-Ort-Begehung erläuterte, sei das nur wenige Millimeter große Tier dort wohl schon seit vielen Jahren angesiedelt. Doch weil die Krabbeltiere auf dem roten Untergrund dermaßen gut getarnt seien, habe sie bisher niemand sehen können.

Kommt Ameise nur in Tettnang vor?

Erst als man bei einer allerallerletzten Untersuchung am Standort die Lupe gezückt habe, sei der seltene Bestand aufgefallen. Ein paar wenige Exemplare der Tiere wurden nun mit Lebendfallen entnommen - ein auf Ameisen spezialisierter Insektenexperte soll nun klären, ob es sich gar um eine endemische Art handelt. Also eine Art, deren Vorkommen sich einzig und allein auf Tettnang beschränkt.

Sollte sich dies bestätigen, wäre das für sich genommen schon eine kleine Sensation: Denn nach einer speziellen Unterart der roten Spinne, die ausschließlich in Tettnang und auch nur im Januar/Februar für wenige Wochen im Jahr in Erscheinung tritt, wäre die rote Ameise bereits die zweite endemische Tettnanger Art.

Welche Auswirkungen eine solche biologische Jahrhundert-Entdeckung dann für Tettnang hätte, ist zum aktuellen Zeitpunkt schwer zu vorauszusagen - mindestens jedoch müsste wohl der komplette Manzenberg als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden.

Räte sind recht ratlos

Klar ist bereits jetzt: Die Sache mit den Gut- beziehungsweise Schlechtachten wird sich ziehen - und ein zeitiger Baubeginn für die Sporthalle ist erst mal vom Tisch. Die bereits bestellten Baumaschinen wurden wieder zurückgepfiffen und die extra für die Baustellenstraße installierte Beleuchtung am Carl-Gührer-Highway wird wieder abgebaut.

In einer von Bürgermeisterin Regine Rist eilig einberufenen Sondersitzung des Gemeinderats fand bereits ein erstes Brainstorming bezüglich möglicher Alternativstandorte statt. Allerdings waren die Räte recht ratlos und auch nach zweidreiviertel Stunden intensiver Diskussionen zeichnete sich noch keine Lösung ab.

Die Wortmeldungen aus der Sitzung reichten von „Sind wir überhaupt sicher, dass wir wirklich eine neue Sporthalle brauchen oder sollen wir uns den Heckmeck und das Geld nicht einfach sparen?“ bis hin zu: „Dann machen wir jetzt Nägel mit Köpfen, reißen die alte Stadthalle ab und bauen dort eine zweistöckige Sport- und Mehrzweckhalle.“

Für Brochenzells Schenke gibt es dank der Gemeinde doch noch einen Hoffnungsschimmer. Das steckt dahinter... (Foto: SZA )

Das „Wunder von Brochenzell“

Humpishausen - „Das Wunder von Brochenzell“ bahnt sich an. Schien die „Waldschenke“ trotz der Rettungsaktion engagierter Männer aus dem Ort als Gaststätte nicht zu erhalten, so hat sich das Blatt nun gewendet. Ein Rettungsanker ist in Sicht, denn: Die wesentlichen „Player“ haben ihre Sicht geändert, allen voran Gemeinde und Landesdenkmalamt.

Mit ihrem Zutun soll die im Vorjahr gescheiterte finanzielle Rettungsaktion neu aufrollt werden. Diese unverhoffte Bereitschaft in die Schatulle zu greifen, hat an den Stammtischen natürlich sofort zu Erklärungsansätzen für das ungewöhnliche Verhalten geführt.

Die SZ greift die drei wahrscheinlichsten auf:

Es ist - wie immer in Meckenbeuren - alles eine Frage des Verkehrs. Da Brochenzell seine „Bewährungsprobe“ mit der Engstelle an der Inselstraße (monatelange Behinderung ohne ersichtlichen Grund) im interkommunalen Vergleich bravourös bestanden hat (etwa im Vergleich zu Tettnang, sagen wir: Lindauer-/Wangener Straße), kann nun die nächste Eskalationsstufe kommen. Das „scharfe Eck“ hin nach Ettenkirch wird für dreieinhalb Jahre gesperrt - Breitband zieht in den vier unterversorgten Häusern an der 360-Grad-Kurve ein.



In dieser Zeit wird als „Drive through“ halbseitig über den Hinterhof der „Waldschenke“ umgeleitet, dem dadurch endlich auch offiziell jene Würdigung zukommt, die er im Ort seit 185 Jahren besitzt.

In dieser Zeit wird als „Drive through“ halbseitig über den Hinterhof der „Waldschenke“ umgeleitet, dem dadurch endlich auch offiziell jene Würdigung zukommt, die er im Ort seit 185 Jahren besitzt. Auf den ersten Blick ebenso unfassbar: Im tiefen Keller der Schenke haben die Schankwirte - beim letzten der allerallerletzten Umtrunke - den schwarz-rot-goldenen Grottenolm entdeckt. Das letzte lebende Exemplar seiner Art (das zweitletzte wurde vor Jahren im Brochenzeller Wald gesichtet, was die Jahrzehnte dauernde Umplanung hin zur B30-Osttrasse einleitete) besitzt aus Naturschutzgründen absoluten Vorrang vor allem Menschenmöglichen.



Der unveränderte Zustand der Waldschenke sei damit in Stein gemeißelt, hieß es aus den für gewöhnlich spät informierten Tübinger Kreisen. Für sie gebe es Synergieeffekte, seien sie doch eh noch eine Weile mit dem WC am Bahnhof beschäftigt.

Der unveränderte Zustand der Waldschenke sei damit in Stein gemeißelt, hieß es aus den für gewöhnlich spät informierten Tübinger Kreisen. Für sie gebe es Synergieeffekte, seien sie doch eh noch eine Weile mit dem WC am Bahnhof beschäftigt. Gemunkelt wird, dass eine bedeutende Persönlichkeit in der Gaststätte ihre Memoiren verfasst hat und daher das Deutsche Literaturarchiv Marbach sich für den Erhalt der Örtlichkeit einsetzt - unter Zusage erheblicher Geldmittel. In Frage soll den für gewöhnlich früh informierten Marbacher Kreisen zufolge Martin Walser kommen, der vielerorts seine Spuren hinterlassen habe, aber auch Mich Masuch, dessen Biografie als vormaliger Wirt im Schloss hoch gehandelt wird.

Das neue Zentrum Neukirchs. Eine Herausforderung wird noch die Verkleinerung der Bewohner auf Legofigurenformat sein. (Foto: Pixabay/Andrew-Art )

Neukirch wird Legokirch

Nuikil - Gänsehautstimmung beim Kinderball: Am Ende steht der Weltrekord mit einem von einer (Lego-)Eisenbahn befahrbaren, 4,25 Meter hohen Turm. Nun hat der Nuikiler Gemeinderat beschlossen: Neukirch wird zur Legogemeinde „Legokirch“.

Alle Gebäude werden abgerissen und mit Legosteinen neu aufgebaut. Eine Lücke im Baugesetzbuch macht dieses Vorgehen möglich. Da einhellige Meinung bei der Diskussion im Gremium war, dass dies mit den kleinen Legosteinen viel zu lange dauern würde, schrumpfen alle Gebäude auf Legoformat.

Herausforderungen lösbar, sagt Bürgermeister

Es gibt einige Herausforderungen, die Nuikils Bürgermeister Reinhold Schnell aber als lösbar ansieht. So müssen auch die Einwohner Neukirchs kleiner werden, damit sie überhaupt in den Legohäusern leben können. „Hier zeigen Modellprojekte in Günzburg oder Billund, dass das funktioniert.“

Schon seit Jahren gibt es dort jeweils ein „Legoland“, in dem menschliche Besucher die kleine Bevölkerung in ihren Legosiedlungen besuchen können. Um Verunsicherungen der Bevölkerung zu vermeiden, halten die Bewohner der Siedlungen während der Öffnungszeiten still und bewegen sich erst, wenn die letzten Gäste die Parks verlassen haben. Das ist natürlich katastrophal fürs Zusammenleben.

Leben soll im Kleinen normal ablaufen

In Legokirch soll es diese Beschränkungen nicht geben. Es soll die erste Siedlung sein, in der diese Fesseln der Ungleichheit gesprengt werden. Das Leben wird ganz normal ablaufen. Abgesehen davon, dass alle Neukircher mit einem Schrumpfstrahl verkleinert werden. Die Prozedur ist nur einmal notwendig und auch nicht umkehrbar.

Der Vorteil ist, dass die gleiche Bevölkerungszahl weniger Fläche benötigt. „Wir wollen nicht zur Stadt werden, sondern Dorf bleiben“, versichert Bürgermeister Schnell. Allerdings gibt er zu, dass die Baupreise natürlich sensationell günstig werden, weil es nur noch einen Flecken Land und einen Haufen Legosteine braucht, um sich den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen.

Auch die Lebenshaltung kostet nur noch einen Bruchteil. Von einem Stück Pizza kann die ganze Gemeinde ein Jahr lang leben.

Früher war alles besser und die Stadthalle... Ach nein, wir wollten ja gar nicht über die Stadthalle schreiben. (Foto: Pixabay )

Neue Attraktion: Lost Places

Dolang - Das Stadtmuseum ist Geschichte - das Ende der Einrichtung könnte ein Startpunkt für eine attraktive, kreative und interaktive Sensation werden: Tettnangs schönste Lost Places locken mit einer Besichtigungstour. Der Ausdruck „Lost Places“ ist Denglisch und so sinnfällig wie „Public Viewing“, aber das soll hier nicht Thema sein.

Die Tour beginnt beim Stadtmuseum, dann geht es die Montfortstraße runter und die Karlstraße rauf. Hier stehen die schönsten Leerstände im Mittelpunkt. Ladengeschäfte wie die ehemalige Stadtbuchhandlung, die langsam vor sich hin rotten, haben besonderen Charme.

Ein wirklich prima Lost Place ist die im Kronengässle gelegene Kebaba-Höhle. Die ist so lost, dass es völlig reicht, sie von außen anzusehen.

Erinnerungen an bessere Zeiten

Wenn das mit der Gastronomie so weitergeht, geben diverse Lokalitäten bald veritable Lost Places her. Für Häuser, die mitten in der Hochfasnet Urlaub machen, gilt das natürlich nicht. Doch auch schon heute haben wir den Bären oder das Arco Azzuro.

Erinnerungen an bessere Zeiten machen die Lost-Places-Tour erst zum gefundenen Fressen. Wer es bis in die Loretostraße geschafft hat, kann gleich noch einen Abstecher zum ehemaligen Firmengebäude von Avira machen. Das ist zwar nicht im Verfall begriffen. Doch um es bauen zu können, musste eine vitale Streuobstwiese weichen. Und das ist halt auch komplett lost.

Ein wahres Juwel der Tour gibt es mit der alten Hopfenhalle an der Kaltenberger Straße. An der haben sich Investoren und Architekten mit schicken Konzepten schon die Zähne ausgebissen, in ihrer Beständigkeit als Lost Place ist die Halle jedoch unerreicht. Fast jedenfalls: Höhe- und Schlusspunkt der Tour sollte auf jeden Fall der Manzenberg sein. Da gibt es alles zusammen, nämlich Erinnerungen an bessere Zeiten, ein Gebäude im Niedergang, schlechte Zukunftsaussichten: Die Stadthalle. Und das ist einfach nicht zu toppen.