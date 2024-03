Kurioses und Nachdenkliches hatte der Brauchtumsforscher Rudolf Gwinner aus Löffingen auf Einladung des Förderkreises Heimatkunde im Gemeindezentrum St. Gallus zu berichten.

Fünfzig bis sechzig Narrenzünfte seien es um 1950 in Baden-Württemberg gewesen, jetzt seien es 1900. Als Insider der schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte bedauerte Gwinner diese Inflation. Viele Neugründungen hätten keinerlei Zusammenhang mehr zum Ursprung, sondern seien eher getarnte Freizeitorganisationen.

Das rät Rudi Gwinner den heutigen Narren

Die Fas(t)nacht sei vom christlichen Hintergrund her eng verbunden mit der Fastenzeit, der vierzigtägigen Vorbereitung auf das Osterfest. Der Christ sollte sich in dieser Zeit von allem befreien, was seinen Glauben behindert, und sich in den Glauben versenken. „Den heutigen Narren täte es gut, sich der Bedeutung des Aschermittwochs wieder zu erinnern.“ Gwinner begrüßte, dass einige Gruppen heute noch am Aschermittwoch geschlossen zur Messe gehen würden.

Wenn’s „Bratwürscht regnet und Kiechli schneit“

Während seit 1978 nur noch Aschermittwoch und Karfreitag als reine Fastentage übrig seien, sei früher für 18- bis 60-Jährige in der ganzen Fastenzeit der Konsum warmblütiger Tiere einschließlich Milch, Butter, Käse und Schmalz wie auch jeglicher Geschlechtsverkehr in der Fastenzeit verboten gewesen. Daher wollte man sich davor nochmals ausleben, es wurde geschlachtet, gegessen, getrunken und getanzt. Schließlich galt es, alle verbotenen und verderblichen Lebensmittel aufzubrauchen.

Ein viertel Laib Brot liegt neben einem Glas Starkbier. Was die 40-tägige christliche Fastenzeit früher bedeutete, brachte Rudi Gwinner kenntnisreich nahe. (Foto: dpa )

Da dafür der Dienstag vor dem Aschermittwoch längst nicht reichte, kamen die Tage vorher bis zum Schmotzigen Donnerstag hinzu. Um reichlich Eier und Butter zu verbrauchen, kamen die Schmalzküchle auf: „Etzt kunnt die luschtig Fasnetzeit, wo’s Bratwürscht regnet und Kiechli schneit.“

Fünf Liter Bier für jeden Mönch

Das Bier-Verbot wurde im wirtschaftlichen Interesse der bierbrauenden Klöster schnell wieder aufgehoben. Das Fastenbier war in den Klöstern üblich, jedem Mönch seien fünf Liter täglich zugestanden. Bier war besonders hygienisch, im Mittelalter das einzige Getränk für einfache Leute.

Der Hintergrund der Fischweiher um Salem

Doch die Mönche waren auch sonst sehr findig, die Fastengebote großzügig auszulegen. Weil Fisch als Ersatz für Fleisch erlaubt war, legten sie große Fischteiche an, man denke an die noch existierenden Fischweiher um Salem. Aber sie erklärten auch „fischähnliche“ Tiere zum Wassertier, so kamen sie in den Genuss von Otter, Enten und Biber.

Kreatives Kochen, das weiß man schon, führt Abt und Mönche zur Kontemplation. Aus einem Spottgedicht

Der Trick mit dem „unsichtbaren Fleisch“

Auch „unsichtbares Fleisch“ galt als nicht existent - und schon waren mit Fleisch gefüllte Maultaschen, die „Herrgotts-Bscheißerle“, geboren. So endet ein Spottgedicht mit „Kreatives Kochen, das weiß man schon, führt Abt und Mönche zur Kontemplation.“