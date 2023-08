In Kau ist gut feiern — erst recht mit dem passenden Anlass. Und der war am Wochenende gegeben: 100 Jahre Schützenverein „Waldlust“ und das Hopfenfest inklusive Hopfenbrocken. Der Wettbewerb war am Ende denkbar knapp.

Los ging die Feier am Samstagabend mit dem offiziellen Festakt zum 100–jährigen Geburtstag des Schützenvereins „Waldlust“ in der Seldner Halle. Zunächst sprachen neben Oberschützenmeister Thomas Maier verschiedene Gastredner aus Verbänden und Lokalpolitik.

Auch eine Festschrift war anlässlich des großen Jubiläums erstellt worden. Außerdem wurde ein neuer „Vereinstaler“ vorgestellt. Den erhält man für 400 Ringe, geschossen mit Luftgewehr oder Luftpistole. Das kann beim Vereinsbesuch geschehen — oder einfach nach Absprache. Bei den Versuchen wird ein kleiner Beitrag fällig. Ab September heißt es „Feuer frei“ für den Vereinstaler.

Hopfenkönigin ist an der Lostrommel

Zur Vereinsgeschichte haben Bernd Pfeiffer und Tobias Rittler einen Festvortrag gehalten. Sie berichteten über einigen Details, wie Gründung und Neu– beziehungsweise Wiedergründung sieben Jahre nach Kriegsende. Darüber hinaus erfuhren die rund 200 Festgäste andere interessante Vereinsdetails.

Der Sonntag hat mit Umzugsklängen und Marschformationen früh begonnen. Versammelt haben sich der Jubiläumsverein aus Kau, samt Gesangsverein, dazu die Schützengilde Kressbronn. Mitmarschiert sind auch die Schützenvereine in Uniform und Fahnenabordnung aus Laimnau und Tannau sowie die Schützengesellschaft Friedrichshafen.

Mit beim Festumzug dabei war auch eine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr Kau. Damit keiner den Umzug oder den Festgottesdienst in der Seldnerhalle verpasste, gab es am Morgen schon Salutböller von den Tannauer Böllerschützen. Den Gottesdienst, begleitet von der Band „Zeitnah“, hielt Pfarrer Anton Hirschle. Den anschließenden Frühschoppen begleitete eine Blasmusikabordnung aus Neukirch.

Hoch her ging es dann beim Hopfenfest mit viel Hopfenschmuck, selbstverständlich einer Schießbude und verschiedenen Bewirtungsangeboten. Unterhalten wurden die zahlreichen Gäste von den „Montfort Spatzen“, die auch den Festabend begleitet hatten.

Das sind die Kriterien

Aus der Beton–Misch–Lostrommel zogen am Sonntagnachmittag schließlich Hopfenkönigin Anja Müller und Hopfenprinzessin Carolin Steuer die Hopfenbrocken–Teilnehmer. Die Lose hatten sie zuvor verkauft.

Moderator des Nachmittags war Franz Marschall, früherer Oberschützenmeister, der zuvor die fachkundige fünfköpfige Hopfenpflanzerjury mit Oberschiedsrichter Franz Rittler bekanntgegeben hatte. Schließlich machten sich nach dem Glockenzeichen zehn Hopfenbrocker und -brockerinnen an die Arbeit, um möglichst viele Hopfendolden „abzubrocken“.

Gewertet wird nach verschiedenen Kriterien: zuerst mit der Ranke fertig, höchstes geerntetes Gewicht im Korb, Sauberkeit, Umsichtigkeit und Ruhe am Arbeitsplatz. Weitere Punktekriterien sind wenige oder keine Strünke, Blätter oder andere Fremdkörper in der Hopfenernte.

Die per Los gekürten waren recht unterschiedlich zusammengewürfelt. Neben der erfahrenen Hopfenbäuerin saßen auch Menschen, die noch nie eine Hopfenranke in der Hand gehalten haben. Dennoch war das Ergebnis nach Auszählung, Waage und Qualitätskriterien überaus knapp.

Auf den ersten Platz schaffte es Irmgard Fink (67,83 Punkte), zweite wurde Gabi Vollmer (67,00 Punkte) während es Alfred Würtenberger auf den dritten Platz schaffte (66,37 Punkte). Als Preise wurden Einkaufsgutscheine in unterschiedlicher Höhe vergeben.

Meistgehörter Kommentar zur Stimmung: „Nach drei Jahren Pause war es wieder höchste Zeit.“ Außerdem gehe es schließlich darum, an diese Erntetradition aus der Zeit zu erinnern, als es noch keine Erntemaschinen gab.