Wer engagiert sich im Stillen? Bürgerstiftung vergibt Ehrenamts-Preis

Bereits zum zehnten Mal wird in diesem Jahr durch die Bürgerstiftung Menschen für Tettnang der Preis des stillen Ehrenamts verliehen. Diese Auszeichnung richtet sich an die Menschen, die oftmals im Verborgenen und ohne groß darüber zu sprechen, einen großen Beitrag für die Gesellschaft leisten.

Dabei ist es unerheblich, ob diese stillen Helden sich kulturell engagieren, in der Flüchtlingshilfe tätig sind oder wichtige Arbeit mit Kindern und Jugendlichen leisten. Voraussetzung ist lediglich, dass dies in Tettnang und den Ortschaften geschieht, heißt es in der Pressemitteilung der Bürgerstiftung.

Im verganenen Jahr wurden im Zuge der Stifterversammlung der Bürgerstiftung Annett Langer, Eva-Maria Aicher, Hubert Hahn und Gisela Imhof ausgezeichnet.

Preise mit jeweils 1000 Euro dotiert

Auch in diesem Jahr werden bis zu vier Preise verliehen, die mit jeweils 1000 Euro dotiert sind. Das Preisgeld kann von den Preistragenden an eine gemeinnützige Organisation nach Wahl übergeben werden.

Nominierungen nimmt die Bürgerstiftung bis zum 31. März per E-Mail an [email protected] oder postalisch an Bürgerstiftung Menschen für Tettnang, Stichwort „Stilles Ehrenamt“, Schützenstraße 5, 88069 Tettnang, formlos entgegen. Weitere Infos gibt es unter www.buergerstiftung-tettnang.de