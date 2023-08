Normalerweise tagen im Sitzungssaal des Tettnanger Rathauses die Gemeinderäte. Doch kürzlich gab es in dem geschichtsträchtigen Raum eine etwas andere Nutzung: Obwohl neun Kinder dort zugange waren, ging es ungewöhnlich ruhig zu. Die Tische waren zusammengeschoben worden und mit einer farbenfrohen Wachstuchdecke abgedeckt. Die gepolsterten Stühle hatten etwas unempfindlicheren Exemplaren weichen müssen.

Im Zuge des Sommerferienprogramms konnten Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren lernen, wie duftende Blütenseifen hergestellt werden. Doch zuvor galt es noch die „verschlamperte“ goldene Krone von der Tettnanger Märchenfigur „Hopfi“, einer kleinen Hopfendolde, wiederzufinden.

Sylvia Sauter, die bestens über die Stadtgeschichte Bescheid weiß und unter anderem als „Marketenderin Ida“ bekannt ist, führte die Kinder nach einer Geschichte aus dem Märchenbuch von „Hopfi“ zu historischen Stationen der Stadt.

Rallye durch die Stadt

In der Schulstraße gab es Tettnangs erstes Schulhaus zu sehen und am Torschloss zahlreiche Wappen. Dort schlossen sich zwei Mädchen aus München mit ihrer Mutter der Gruppe kurzzeitig an und folgten interessiert Sylvia Sauters Schilderungen über Tettnangs Geschichte.

Natürlich durften Informationen über den Hopfen nicht fehlen. Ganz überrascht waren die Kinder, als sie hörten, wie klein Tettnang ursprünglich war und dass an der Montfortstraße die Stadtmauer verlief. Ab dort gab es nur noch Wiesen und Ackerland.

Umso so beeindruckender dann die Geschichte vom Bau des pompösen Schlosses durch die Montfort–Grafen, die sich dadurch total verschuldet hatten und alles verloren. Spannend fanden die Mädchen, dass Menschen mit Steinhäusern „steinreich“ gewesen seien und Besitzer von Fachwerkhäusern aus viel Holz eher zu den Armen zählten. „Wir finden Holzhäuser eigentlich viel schöner“, meinten einige Kinder.

Kinder machen Seifen in verschiedensten Formen

Im Schlossgarten angekommen, stellte sich heraus, dass „Hopfi“ seine Krone im Schloss in einer Vitrine des Kassenraums vergessen hatte. Nachdem die Kinder noch einen Blick in das beeindruckende „Goldene Zimmer“ werfen durften, ging es weiter zur Seifenküche.

Dort starteten sie mit Metall–Küchenreiben aller Art. Geräuschvoll und mit aller Kraft wurden Neutralseifenstücke feiner oder etwas grober in eine Schüssel geraspelt. Das stellte sich nicht nur für die Kleineren als ganz schön anstrengend heraus.

„Reicht das schon?“ fragten die Mädchen Sylvia Sauter. Nach einem Mengenvergleich verteilte Sylvia Sauter Lavendelblüten und Rosenblätter in getrockneter und frischer Form. Diese mussten in kleine Teile zerrupft werden, was sehr ernsthaft und in totaler Stille erledigt wurde.

Anschließend gab es von Sylvia Sauter heißes Wasser und etwas Mandelöl dazu. Jetzt sollte das Ganze lang und ausgiebig geknetet werden, was eine sichtbar matschige Angelegenheit war. Beim Formen des Seifenteigs waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Entstandene Herzchen, Katzen, Kugeln und weitere Werke wurden mit Blütenblättern verziert und in Papierförmchen gesetzt, wo das Ganze trocknen konnte.

Die Mädchen waren sichtlich stolz und freuten sich darauf, ihre Seifen zuhause zeigen zu können. Beim anschließenden, gemeinsamen Händewaschen schäumte es kräftig, zusätzliche Seife war überflüssig.