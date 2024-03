Die weltweit längste Kettenreaktion im Anstoßen soll in Tettnang stattfinden: Beim diesjährigen Hopfenwandertag am 4. August wollen die Tettnanger Hopfenpflanzer den Weltrekord holen - gemeinsam mit möglichst vielen Besuchern, die mit einem Glas und kurzem gegenseitigen Zuprosten Teil des Rekordversuchs werden können.

Einen ersten Testlauf im kleineren Rahmen hat es schon gegeben, beim deutschen Rekordinstitut ist der Weltrekordversuch auch schon angemeldet und die Detailplanung läuft auf Hochtouren. Denn was erstmal recht einfach klinge, sei doch eine ganz schöne logistische Herausforderung, sagt Jürgen Weishaupt, Geschäftsführer des Tettnanger Hopfenpflanzerverbands.

Luzern schaffte 1616 Teilnehmer

Er hatte die Idee zu der Aktion. Bislang liegt der Weltrekord für die längste Kettenreaktion im Anstoßen noch in der Schweiz. Dort stellten beim Stadtfest in Luzern im Juni 2022 insgesamt 1616 Teilnehmer den Rekord auf. Die Schweizer brachen damit einen vorherigen Rekord aus Bangkok, der 2019 mit 1300 Personen stattgefunden hatte. Weishaupt las vor einigen Monaten von dem Rekord aus Luzern - und dachte sich sofort: „Da geht noch mehr.“

Video: Linda Egger, privat, Archiv Video: Linda Egger, privat, Archiv

„Wir haben in Tettnang mit dem Hopfenwandertag die perfekte Gelegenheit, wir haben Brauereien und wir haben tausende Besucher“, fasst er seine Überlegungen zusammen. Zumal es nicht der erste Weltrekord wäre, der beim Hopfenwandertag gebrochen wird: 1998 schaffte Tettnang mit der „längsten Bierbank der Welt“ den Eintrag ins „Guinness Buch der Rekorde“.

So läuft die Kettenreaktion ab

Ablaufen soll das Ganze so, dass sich die Teilnehmer für den Rekord mit jeweils einem Meter Abstand aufstellen. Dann fällt am einen Ende der Menschenkette der Startschuss und die Personen stoßen der Reihe nach miteinander an. So lange, bis der Weltrekord gebrochen ist. Jürgen Weishaupt hat dabei ein klares Ziel vor Augen: 2500 Anstoßende sind machbar, findet er.

Wir haben in Tettnang mit dem Hopfenwandertag die perfekte Gelegenheit, wir haben Brauereien und wir haben tausende Besucher. Jürgen Weishaupt

Die Kettenreaktion soll beim Hopfenwandertag alle fünf Bierdörfer mit einschließen. Um 13 Uhr soll sie beim internationalen Bierdorf oberhalb von Tettnang starten und sich dann hinauf bis zum Hopfengut in Siggenweiler schlängeln. So dürfte eine Strecke von rund zweieinhalb Kilometern zusammenkommen.

Mit den rund 70 Musikanten der Musikkapelle Krumbach fand bereits ein kleiner Probedurchlauf statt. Und dabei zeigte sich: „Das dauert länger, als man vermuten würde. Bei 2500 Personen brauchen wir voraussichtlich rund eine Dreiviertelstunde“, sagt Weishaupt.

Planungen laufen noch

Deswegen sei es auch gar nicht so einfach, die Aktion so zu koordinieren, dass beim Rekordversuch dann alles reibungslos ablaufe. Während sich die Teilnehmer beim Rekord in der Schweiz in einer 700 Meter langen Menschenkette aufgestellt hatten, die sich auf einer vergleichsweise kleinen Fläche schlängelte, soll der Rekordversuch beim Tettnanger Hopfenwandertag über eine längere Distanz hinweg stattfinden.

„Vermutlich wird es versetzte Aufstellzeiten für verschiedene Abschnitte geben, um Wartezeiten zu verkürzen“, erklärt Weishaupt. Überlegungen gebe es auch schon dazu, wie die Teilnehmer auf der Strecke mit Getränken versorgt werden können.

„Da sind wir noch mittendrin in den Planungen“, erklärt Weishaupt. Vieles sei noch offen. Im Raum stehe auch die Idee, ob für die Aktion vielleicht sogar ein eigenes Weltmeisterbier gebraut wird.

Ist nur Bier erlaubt?

Fest stehen jedenfalls schon die Regeln, die das Rekordinstitut für Deutschland mit Sitz in Hamburg bereits übermittelt hat: Beim Weltrekordversuch dabei sein kann jeder, egal ob jung oder alt, allerdings darf jede Person nur einmal mitmachen und sich nicht an anderer Stelle nochmal einreihen.

Dabei muss das Glas keineswegs zwingend mit Bier gefüllt sein - auch alkoholfreie Getränke seien natürlich erlaubt. Und auch wenn das Glas gerade leer sein sollte, zählt das - schließlich geht es ums Anstoßen.

Wie der Hopfenwandertag soll auch der Weltrekordversuch bei jedem Wetter stattfinden. Für Jürgen Weishaupt steht jedoch fest, dass der Rekord machbar ist und auf jeden Fall nach Tettnang gehört. Dafür hofft er nun auf viele Anstoßlustige im August.