In der Albert–Schweitzer–Straße sind die Arbeiten schon weit gediehen, danach ist dann auch die Graf–Eberhard–Straße dran. Eine Baustellenpause soll es indes während des Bähnlesfests geben. Erst zuletzt kommt die größte Änderung: Ein gescheiter Gehsteig von der Lindauer Straße aus in die Graf–Eberhard–Straße hinein, zumindest auf einer Seite.

Moderne Wasserrohre ersetzen in der Albert–Schweizer–Straße die bisherigen. Wer nun erwartet hätte, dass in dem Zuge die gesamte Straßendecke erneuert wird, hat falsch gelegen: Nur halbseitig geht das beauftragte Unternehmen dran, auch der Bürgersteig bleibt unangetastet, der an dem öffentlichen Parkplatz und dem der Volksbank entlang verläuft.

Warum die Albert-Schweitzer-Straße nicht komplett gemacht wird

„Manche neigen bei den ganzen Maßnahmen dazu, immer von einer umfassenden Sanierung auszugehen“, sagt Horst Hölz, Leiter des Bereichs Tiefbau bei der Stadt Tettnang. Aber zum einen sei das die Frage, welche Mittel zur Verfügung stünden. Der Beschluss des Gemeinderats sah rund 217.000 Euro vor — für beide Straßen zusammen. Das ist zu wenig für eine Komplettsanierung.

Zum anderen müsse für Nahwärme später eh noch mal aufgemacht werden. So ist es eben bei den Wasserleitungen geblieben, die dringend saniert werden mussten. Die neuen, blauen Gussrohre sind noch am Rand der Baustelle zu sehen.

Die Graf-Eberhard-Straße soll saniert werden. Anfang August geht es los. (Foto: Mark Hildebrandt )

Tiefbau–Experte: „Eher eine logistische Herausforderung“

Die Arbeiten in der Albert–Schweitzer–Straße nähern sich damit jetzt schon dem Ende. In einem Schreiben an die Anwohner ist hier von Arbeiten zwischen Montag, 17. Juli, und Mittwoch, 2. August, die Rede. Hölz wirkt beim Ortstermin nicht so, als habe er Zweifel daran, dass das am alten Kistenfabrik–Gelände auch funktionieren wird.

Die Herausforderung sieht Hölz auch im weiteren Verlauf auf der Graf–Eberhard–Straße nicht auf der technischen Seite, wie er deutlich macht. „Es ist eher eine logistische Herausforderung“, macht er deutlich. Deswegen wird der Rest der Arbeiten auch in zwei Bauabschnitten stattfinden.

Zufahrt für Anlieferung bleibt durchgehend möglich

Einer betrifft den Bereich Richtung Lindauer Straße bis zur ersten Einfahrt. Über die Albert–Schweitzer–Straße können Fahrer in den südlichen Bereich der Graf–Eberhard–Straße einfahren. „Das ist auch wegen der Anlieferung der Geschäfte wichtig“, sagt Hölz.

Die Anwohner im oberen Bereich nutzen die Einfahrt von der Kreuzung an der Ecke Lindauer Straße/Wangener Straße, während im zweiten Bauabschnitt die Stromleitungen umgelegt werden und der Fahrbahnbelag vollständig erneuert wird. Dafür sind knapp drei Wochen eingerechnet, und zwar von Donnerstag, 3. August, bis Freitag, 25. August.

Schleichweg funktioniert weiterhin nicht

Wer die Strecke in dieser Zeit also wieder als Schleichweg nutzen möchte, um einige Ampeln zu umgehen, steht dann vor einer Absperrung — auch wenn die Albert–Schweitzer–Straße dann wieder frei aussieht. Vor Beginn der Bauarbeiten bogen hier nicht wenige in der Hauptverkehrszeit in der Hoffnung ein, den Rückstau etwas umfahren zu können.

Nach dem zweiten Bauabschnitt ist erst mal Pause. Vom 25. August bis Montag, 18. September, ist in dem Bereich erst mal wieder alles frei befahrbar. „Das machen wir unter anderem wegen der Handwerkerferien“, sagt Horst Hölz. Zum anderen habe man aber auch das Bähnlesfest nicht beeinträchtigen wollen.

Die wichtigste Veränderung folgt zuletzt

Die größte Änderung gibt es dann allerdings nach dem Bauabschnitt, der in der Folge bis Dienstag, 24. Oktober, andauern soll. Denn hier können die Bewohner der Häuser ihre Parkplätze nicht mehr anfahren. Hier soll es vor Start der Maßnahme auch noch mal einen Termin mit Anwohnern geben. Das sind immerhin rund 150 Haushalte.

Nach Abschluss wird es im Anfangsbereich der Graf–Eberhard–Straße zum ersten Mal einen ordentlichen Bürgersteig geben. Der endet zwar abrupt an den Parkplätzen der Neubauten. Im Einmündungsbereich aber wird es diese extreme Enge zukünftig nicht mehr geben. Viele Autofahrer nutzen beim Einfahren in die Graf–Eberhard–Straße schon fast traditionell den gepflasterten Bereich, der eigentlich Fußgängern vorbehalten ist.

Einbahnstraßenregelung wohl noch offen

Wie es mit einer möglichen Einbahnstraßenregelung ausschaut, ist noch nicht abschätzbar, so Hölz. Der Gemeinderat hatte die Verwaltung damit beauftragt, eine solche zu untersuchen. Die Idee ist, dass der Verkehr nur noch auf die Kreuzung Lindauer Straße/Wangener Straße hinausfahren darf. Der gegenläufige Radverkehr hingegen soll weiterhin möglich sein. Ein Ergebnis in dieser Sache gibt es offenbar noch nicht.